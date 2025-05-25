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≡ Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51808
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
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Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27786
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
#1
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Даже до середины не дочитал. Нытье ни о чем. Раздули из мухи слона.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16585
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 10:12
#2
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Цитата:
maxsaf:
Раздули из мухи слона.

Ага. Звонят девочки предлагают интим, а та в обморок упала и теперь ходит к психологу и в школу боится ходить. А у мамы истерия. Короче бред какой то

[Исправлено: Vit, 25.05.2025 - 10:13]
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