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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:24
#6691
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы недооцениваете функции ООН

Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:32
#6692
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Цитата:
maxsaf:
Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.


Угрозы и раньше были, чем отличается захват власти Советами в Афганистане в 1979 году и чем закончилось? После вторжения СССР в Афганистан в декабре 1979 года западные страны, в первую очередь США и их союзники, отреагировали введением ряда санкций и политико-экономических мер давления. Разберутся, никто же из ООН не выходит, даже гегемон и мировой жандарм США, как говорят форумчане, значит нужное объединение.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2025 - 12:34]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:49
#6693
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Цитата:
YESNO:
Цель СВО — создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Тоесть уже против Путина идут открыто и его идеи денацификации и демилитаризации Украины? Теперь просто хотят Украину захватить оказывается
Неожиданно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:54
#6694
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Цитата:
maxsaf:
А почему нет? Почему люди друг от друга закрылись государственными границами? Одни люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались? Если да, то надо найти смелость и признать это открыто. Если нет - убрать границы.

Ну уберите границы с США и южной Америкой чтобы к вам мексиканцы и колумбийцы хлынули)
Че вы лучше других?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1647
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 13:37
#6695
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США заявили о намерении сократить их военное присутствие в Европе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 19:05
#6696
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Цитата:
abaika95:
Че вы лучше других?

Получается, что лучше. Это же не мексиканцы боятся, что канадцы к ним ломанутся, или сашанцы. То есть одна нация себя считает лучше другой. Голимый узаконенный нацизм абсолютно во всем мире. Убедите меня теперь в обратном.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 19:42
#6697
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Цитата:
YESNO:

Цитата:
США заявили о намерении сократить их военное присутствие в Европе.

И теперь меньше новорожденных Америкашек будет появляться в Ойропе.
Да и зачем они там, кроме как не для разведения всяких фроляйн?

[Исправлено: 111, 24.05.2025 - 20:43]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 20:55
#6698
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Поздравляю Гогу с чемпионство Краснодара! Смотрел матч, было эпично!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 21:07
#6699
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Цитата:
saba:
Поздравляю Гогу с чемпионство Краснодара!

----Большое Рақмет сізге !!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 22:52
#6700
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Цитата:
saba: Не надоело ещё нудеть и провоцировать? ...... Всё идёт своим чередом

Тот же вопрос к вам: вам не надоело нудеть, насчёт СВО? Всё идёт своим чередом. Можете промолчать, а потом подмазаться к результатам. Или продолжайте нудеть, это все равно ни на что не повлияет. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.05.25 - 00:19
#6701
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Цитата:
maxsaf:
подмазаться

Подвизаться это больше к Вам! Вы же всегда на стороне тех, кто побеждает, неважно какие цели они преследуют!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.05.25 - 00:20
#6702
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Беспринципность часто приводит к деградации личности!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.05.25 - 04:17
#6703
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Цитата:
saba:
Вы же всегда на стороне тех, кто побеждает, неважно какие цели они преследуют

Где-то один Абулхаир чаем поперхнулся бы сейчас, но он в лучшем мире.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1591
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.05.25 - 06:57
#6704
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Цитата:
maxsaf:Одни
люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались?

Прикинь, да! Лучше. Причем вторая сторона может считать точно так же. Именно для этого и нужны границы чтобы не перемешивались.
И кстати...это не нацизм. Гражданину сша глубоко плевать какой нации гражданин мексики, который пытается незаконно проникнуть на соседнюю территорию.
Границы подразумевают в первую очередь отличие в ценностях и образе жизни и нет ничего такого этакого в том, что одна группа лиц с одной стороны от границы не желает пересекаться или как минимум хочет очень сильно сократить контакты с другой, по другую сторону.
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