Отправлено: - 11:32

maxsaf:

Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2025 - 12:34]

Цитата:Угрозы и раньше были, чем отличается захват власти Советами в Афганистане в 1979 году и чем закончилось? После вторжения СССР в Афганистан в декабре 1979 года западные страны, в первую очередь США и их союзники, отреагировали введением ряда санкций и политико-экономических мер давления. Разберутся, никто же из ООН не выходит, даже гегемон и мировой жандарм США, как говорят форумчане, значит нужное объединение.