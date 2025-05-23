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≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51806
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
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Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27782
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:58
#90
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Цитата:
111:
Это к слову я о том, что вам всегда было на все плевать, просто сидя у дивана и глядя на монитор, вы задаете этот свой никчемный пафос в теме.

Странно, что винтокрылым активистам-аномастам из других регионов Казахстане не плевать, какие там улицы в Рудном :lol: раз всем плевать, то зачем усложнять жизнь переименованиями?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27782
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 23:01
#91
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Цитата:
saba:
Всё идёт своим чередом

Это как? Не спрашивая мнения жителей города и тех улиц? Считаете, что так правильно поступать?
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