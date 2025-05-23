Отправлено: - 22:58

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Это к слову я о том, что вам всегда было на все плевать, просто сидя у дивана и глядя на монитор, вы задаете этот свой никчемный пафос в теме.

Цитата:Странно, что винтокрылым активистам-аномастам из других регионов Казахстане не плевать, какие там улицы в Рудномраз всем плевать, то зачем усложнять жизнь переименованиями?