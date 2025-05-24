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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:24
Цитата:
Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.
Kairat stayer:
Вы недооцениваете функции ООН
Вы недооцениваете функции ООН
Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7006
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:32
Цитата:
Угрозы и раньше были, чем отличается захват власти Советами в Афганистане в 1979 году и чем закончилось? После вторжения СССР в Афганистан в декабре 1979 года западные страны, в первую очередь США и их союзники, отреагировали введением ряда санкций и политико-экономических мер давления. Разберутся, никто же из ООН не выходит, даже гегемон и мировой жандарм США, как говорят форумчане, значит нужное объединение.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2025 - 12:34]
maxsaf:
Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.
Я их оцениваю объективно, и вижу моменты, где ООН бессильна. Более того, я осознаю не только нынешние угрозы, но и будущие, которых ещё в нашей истории не было, и поддерживаю усиление влияния ООН и расширение функций.
Угрозы и раньше были, чем отличается захват власти Советами в Афганистане в 1979 году и чем закончилось? После вторжения СССР в Афганистан в декабре 1979 года западные страны, в первую очередь США и их союзники, отреагировали введением ряда санкций и политико-экономических мер давления. Разберутся, никто же из ООН не выходит, даже гегемон и мировой жандарм США, как говорят форумчане, значит нужное объединение.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2025 - 12:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:49
Цитата:
Тоесть уже против Путина идут открыто и его идеи денацификации и демилитаризации Украины? Теперь просто хотят Украину захватить оказывается
Неожиданно
YESNO:
Цель СВО — создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Цель СВО — создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Тоесть уже против Путина идут открыто и его идеи денацификации и демилитаризации Украины? Теперь просто хотят Украину захватить оказывается
Неожиданно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 11:54
Цитата:
Ну уберите границы с США и южной Америкой чтобы к вам мексиканцы и колумбийцы хлынули)
Че вы лучше других?
maxsaf:
А почему нет? Почему люди друг от друга закрылись государственными границами? Одни люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались? Если да, то надо найти смелость и признать это открыто. Если нет - убрать границы.
А почему нет? Почему люди друг от друга закрылись государственными границами? Одни люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались? Если да, то надо найти смелость и признать это открыто. Если нет - убрать границы.
Ну уберите границы с США и южной Америкой чтобы к вам мексиканцы и колумбийцы хлынули)
Че вы лучше других?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1647
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 13:37
США заявили о намерении сократить их военное присутствие в Европе.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 19:05
Цитата:
Получается, что лучше. Это же не мексиканцы боятся, что канадцы к ним ломанутся, или сашанцы. То есть одна нация себя считает лучше другой. Голимый узаконенный нацизм абсолютно во всем мире. Убедите меня теперь в обратном.
abaika95:
Че вы лучше других?
Че вы лучше других?
Получается, что лучше. Это же не мексиканцы боятся, что канадцы к ним ломанутся, или сашанцы. То есть одна нация себя считает лучше другой. Голимый узаконенный нацизм абсолютно во всем мире. Убедите меня теперь в обратном.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 19:42
Цитата:
Цитата:
И теперь меньше новорожденных Америкашек будет появляться в Ойропе.
Да и зачем они там, кроме как не для разведения всяких фроляйн?
[Исправлено: 111, 24.05.2025 - 20:43]
YESNO:
Цитата:
США заявили о намерении сократить их военное присутствие в Европе.
И теперь меньше новорожденных Америкашек будет появляться в Ойропе.
Да и зачем они там, кроме как не для разведения всяких фроляйн?
[Исправлено: 111, 24.05.2025 - 20:43]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7910
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 20:55
Поздравляю Гогу с чемпионство Краснодара! Смотрел матч, было эпично!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 21:07
Цитата:
----Большое Рақмет сізге !!!
saba:
Поздравляю Гогу с чемпионство Краснодара!
Поздравляю Гогу с чемпионство Краснодара!
----Большое Рақмет сізге !!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 22:52
Цитата:
Тот же вопрос к вам: вам не надоело нудеть, насчёт СВО? Всё идёт своим чередом. Можете промолчать, а потом подмазаться к результатам. Или продолжайте нудеть, это все равно ни на что не повлияет.
saba: Не надоело ещё нудеть и провоцировать? ...... Всё идёт своим чередом
Тот же вопрос к вам: вам не надоело нудеть, насчёт СВО? Всё идёт своим чередом. Можете промолчать, а потом подмазаться к результатам. Или продолжайте нудеть, это все равно ни на что не повлияет.
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