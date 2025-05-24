Отправлено: - 21:25

Гога:

Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?

Цитата:Ну это вы загнули конечно. Они просто постоянно ремонтируются и расширяются. А так да, по дороге, что на работу езжу, пока за последние 15 лет ремонтов не видел.