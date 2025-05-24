НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему стоит приобрести микроволновую печь для кухни
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51806
Почему стоит приобрести микроволновую печь для кухни
Отправлено: 24.05.25 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот бытовой прибор давно перестал быть лишь средством для быстрого разогрева еды и превратился в многофункционального помощника, способного значительно упростить жизнь хозяйке или хозяину. В статье мы рассмотрим пять весомых причин, почему стоит обзавестись этим полезным кухонным устройством.
Читать новость

olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1427
Re: Почему стоит приобрести микроволновую печь для кухни
Отправлено: 24.05.25 - 22:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, но 20 или больше лет назад, микроволновка уже была незаменимым помощником на кухне. Авторы статьи, где вы были эти 20 или более лет?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS