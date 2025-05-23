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Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51806
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:41
Цитата:
Цитата:
Не было и не было.
Это как то отразится на чем то, начиная с переименования СССР?
maxsaf:
Цитата:
соврал? Проблема, что опроса не было.
Не было и не было.
Это как то отразится на чем то, начиная с переименования СССР?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11977
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:42
Цитата:
---Не верю !
111:
Но опять же на слом кинотеатра никто из вас не пришел, а я там вот был
Но опять же на слом кинотеатра никто из вас не пришел, а я там вот был
---Не верю !
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:43
Цитата:
Цитата:
Разумеется, нам же с вами было на все тогда плевать, а зачем нас еще принуждать к каким то там опросам?
maxsaf:
Цитата:
Тебе никто права не давал за других решат
Разумеется, нам же с вами было на все тогда плевать, а зачем нас еще принуждать к каким то там опросам?
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:44
Цитата:
Цитата:
Верить никто не призывает, просто я там был, когда у журналистов среди толпы в тысячи человек свечки задувало, но всем было на этих 7 или 8 человек плевать
Просто факты, упрямая вещь
Гога:
Цитата:
был ---Не верю !
Верить никто не призывает, просто я там был, когда у журналистов среди толпы в тысячи человек свечки задувало, но всем было на этих 7 или 8 человек плевать
Просто факты, упрямая вещь
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:46
Особенно как я на митинге был против китайцев, точнее прошел, но я тогда был за то, чтоб китайцам отдали земли
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:59
А помните, когда мы на митинг поехали с наклейками, что то типа Где наши дороги на наши налоги?
Весело было..
У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была..
А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет..
У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал
[Исправлено: 111, 24.05.2025 - 22:01]
Весело было..
У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была..
А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет..
У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал
[Исправлено: 111, 24.05.2025 - 22:01]
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:03
Цитата:
Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.
111:
У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была.. А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет.. У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал
У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была.. А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет.. У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал
Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:09
Ну началось!
То Цитата:
и тут же
Цитата:
Вы бы уж определились, за или против!?
То Цитата:
111:
Особенно как я на митинге был против китайцев
Особенно как я на митинге был против китайцев
и тут же
Цитата:
111:
но я тогда был за то, чтоб китайцам отдали земли
но я тогда был за то, чтоб китайцам отдали земли
Вы бы уж определились, за или против!?
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:10
Цитата:
Не специально - грушевое влияние!
maxsaf:
чтобы комментарии к ней закрыли.
чтобы комментарии к ней закрыли.
Не специально - грушевое влияние!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7910
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:18
Цитата:
Не надоело ещё нудеть и провоцировать? Пока что Ваши провокации только Ваш верный Санчо Пансо из Германии поддержал! Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать! Его спрашиваю, хоть одно слово по корейски выучил, нет говорит. Я бы как-то даже невольно,что то бы узнал! Непонятно вот это пренебрежение другими языками, почему?
[Исправлено: saba, 24.05.2025 - 22:19]
maxsaf:
Не надоело ещё нудеть и провоцировать? Пока что Ваши провокации только Ваш верный Санчо Пансо из Германии поддержал! Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать! Его спрашиваю, хоть одно слово по корейски выучил, нет говорит. Я бы как-то даже невольно,что то бы узнал! Непонятно вот это пренебрежение другими языками, почему?
[Исправлено: saba, 24.05.2025 - 22:19]
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:07
Цитата:
Давайте котлеты и мухи отдельно, причём тут корейцы?
Или где корейский язык с технологиями, а где казахский. Можно и так вопрос поставить, при желании.
Вы у корейцев случаем не спрашивали, откуда у них технологии? Может они просто на бесцельные переименования не тратят их столь драгоценное время. А просто работают. Трындеть у вас тут много мастаков горазды.
Цитата:
Хотя вы же сами писали, что и казахским то не в совершенстве владеете.
[Исправлено: Эл-починно, 24.05.2025 - 23:12]
saba:
Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать!
Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать!
Давайте котлеты и мухи отдельно, причём тут корейцы?
Или где корейский язык с технологиями, а где казахский. Можно и так вопрос поставить, при желании.
Вы у корейцев случаем не спрашивали, откуда у них технологии? Может они просто на бесцельные переименования не тратят их столь драгоценное время. А просто работают. Трындеть у вас тут много мастаков горазды.
Цитата:
saba: Непонятно вот это пренебрежение другими языками, почему?Ну выучили бы уже корейский тогда, что бы не пренебрегать языками.
Хотя вы же сами писали, что и казахским то не в совершенстве владеете.
[Исправлено: Эл-починно, 24.05.2025 - 23:12]
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:09
Цитата:
А что, там как то не понятно я написал по русски?
Эл-починно:
Вы бы уж определились, за или против!?
Вы бы уж определились, за или против!?
А что, там как то не понятно я написал по русски?
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:15
Цитата:
Ладно то гнать бред.
Это к слову я о том, что вам всегда было на все плевать, просто сидя у дивана и глядя на монитор, вы задаете этот свой никчемный пафос в теме.
Спустя десятилетия.
А я вот говорю как есть, как ходили на митинги против переименования и разрушения, единицы.
И вы их тогда не делом, ни какими то действиями, ни деньгами не поддержали, в отличии от меня, хотя от меня ничего не зависело, но если б нас было сотни тысяч, миллионы, БОЛЬШИНСТВО, за которое ты так ратуешь, разве бы мы не добились своего?
Это все из той же серии как мы пробазарили Советский Союз, за который сражались наши деды.
Да нам просто было плевать..
Зато как мы трясемся с их портретами на палке вокруг акимата с таким пафосом, как будто сами воевали...
Да, это жесть..
Тут ровно тоже самое..
maxsaf:
Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.
Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.
Ладно то гнать бред.
Это к слову я о том, что вам всегда было на все плевать, просто сидя у дивана и глядя на монитор, вы задаете этот свой никчемный пафос в теме.
Спустя десятилетия.
А я вот говорю как есть, как ходили на митинги против переименования и разрушения, единицы.
И вы их тогда не делом, ни какими то действиями, ни деньгами не поддержали, в отличии от меня, хотя от меня ничего не зависело, но если б нас было сотни тысяч, миллионы, БОЛЬШИНСТВО, за которое ты так ратуешь, разве бы мы не добились своего?
Это все из той же серии как мы пробазарили Советский Союз, за который сражались наши деды.
Да нам просто было плевать..
Зато как мы трясемся с их портретами на палке вокруг акимата с таким пафосом, как будто сами воевали...
Да, это жесть..
Тут ровно тоже самое..
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:54
Цитата:
У меня такого пренебрежения нет, я с удовольствием учил и учу английский
saba:
Непонятно вот это пренебрежение другими языками, почему?
Непонятно вот это пренебрежение другими языками, почему?
У меня такого пренебрежения нет, я с удовольствием учил и учу английский
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:55
Цитата:
Ну так это же корейцы приезжали в русскоговорящий Казахстан, а не водитель в Корею
saba:
Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать! Его спрашиваю, хоть одно слово по корейски выучил, нет говорит.
Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать! Его спрашиваю, хоть одно слово по корейски выучил, нет говорит.
Ну так это же корейцы приезжали в русскоговорящий Казахстан, а не водитель в Корею
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