Отправлено: - 22:15

maxsaf:

Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.

Цитата:Ладно то гнать бред.Это к слову я о том, что вам всегда было на все плевать, просто сидя у дивана и глядя на монитор, вы задаете этот свой никчемный пафос в теме.Спустя десятилетия.А я вот говорю как есть, как ходили на митинги против переименования и разрушения, единицы.И вы их тогда не делом, ни какими то действиями, ни деньгами не поддержали, в отличии от меня, хотя от меня ничего не зависело, но если б нас было сотни тысяч, миллионы, БОЛЬШИНСТВО, за которое ты так ратуешь, разве бы мы не добились своего?Это все из той же серии как мы пробазарили Советский Союз, за который сражались наши деды.Да нам просто было плевать..Зато как мы трясемся с их портретами на палке вокруг акимата с таким пафосом, как будто сами воевали...Да, это жесть..Тут ровно тоже самое..