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≡ Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51805
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 24.05.25 - 18:48
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- И каждая яма откликается у меня какими-то нехорошими словами в адрес руководства города. Бессовестные, почему не делаете дороги? Но, к сожалению, пока нам средств не хватает, - сказал аким Рудного на встрече с населением.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44833
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 18:48
#1
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Кандидат на панно в церковь в качестве Святой-2?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16582
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 19:17
#2
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Рудный город чудный прям рвёт все новостные ленты в НГ.)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11977
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 21:02
#3
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--***Между Рудным и Костанаем 36 км, стоимость их среднего ремонта 18 млрд тенге.***
---Это 500 000 000 тенге или 35 225 000 $ или 978 473 $ за километр ??? Что - то тут явно не так !?!?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11977
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 21:15
#4
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--***- Межремонтный интервал сегодня 5 лет,***
---Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ? :-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4299
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 24.05.25 - 21:25
#5
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Цитата:
Гога:
Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?

Ну это вы загнули конечно. Они просто постоянно ремонтируются и расширяются. А так да, по дороге, что на работу езжу, пока за последние 15 лет ремонтов не видел.
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