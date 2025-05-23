Отправлено: - 21:03

111:

У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была.. А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет.. У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал

Цитата:Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.