НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51805
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44833
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:41
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
соврал? Проблема, что опроса не было.

Не было и не было.
Это как то отразится на чем то, начиная с переименования СССР?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11977
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:42
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но опять же на слом кинотеатра никто из вас не пришел, а я там вот был

---Не верю !
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44833
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:43
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Тебе никто права не давал за других решат

Разумеется, нам же с вами было на все тогда плевать, а зачем нас еще принуждать к каким то там опросам?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44833
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:44
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
был ---Не верю !

Верить никто не призывает, просто я там был, когда у журналистов среди толпы в тысячи человек свечки задувало, но всем было на этих 7 или 8 человек плевать
Просто факты, упрямая вещь
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44833
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:46
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно как я на митинге был против китайцев, точнее прошел, но я тогда был за то, чтоб китайцам отдали земли
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44833
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 20:59
#80
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А помните, когда мы на митинг поехали с наклейками, что то типа Где наши дороги на наши налоги?
Весело было..
У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была..
А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет..
У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал

[Исправлено: 111, 24.05.2025 - 22:01]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27777
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:03
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У меня тогда трехлитровая Камри 20ка или 25ка была.. А у богача пмкз по моему уже сороковка, но точно не помню это в то время или нет.. У Дениски аудюха, забыл марку, ну такая прокачаная, он ее еще продавал

Специально забалтывает тему, чтобы комментарии к ней закрыли.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4299
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:09
#82
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось! :lol:
То Цитата:
111:
Особенно как я на митинге был против китайцев

и тут же
Цитата:
111:
но я тогда был за то, чтоб китайцам отдали земли

Вы бы уж определились, за или против!?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4299
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:10
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чтобы комментарии к ней закрыли.

Не специально - грушевое влияние! :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7910
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 21:18
#84
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не надоело ещё нудеть и провоцировать? Пока что Ваши провокации только Ваш верный Санчо Пансо из Германии поддержал! Всё идёт своим чередом, недавно разговаривал с водителем русским по национальности, возит корейцев на заводе Киа, год возит, корейцы уже чуть чуть по русски с ним начали разговаривать! Его спрашиваю, хоть одно слово по корейски выучил, нет говорит. Я бы как-то даже невольно,что то бы узнал! Непонятно вот это пренебрежение другими языками, почему?

[Исправлено: saba, 24.05.2025 - 22:19]
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 120, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 120
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS