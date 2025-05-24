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≡ «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51805
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 17:45
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Суть акции «Народный гаишник» - вы сообщаете об опасном участке и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции. Сегодня - о светофорных неудобствах на перекрестке улиц Чехова - Тауелсиздик, рядом с пединститутом и двумя школами.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
984
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 17:45
#1
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Могу вам сообщить такое место - остановка НИШ. Потом люди переходят по пр. Назарбаева (нет пешеходного перехода). Там тропинки увидите по полю. Полиция, акимат решить не может)

[Исправлено: arman_kst, 24.05.2025 - 18:46]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1331
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 18:54
#2
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Цитата:
никогда не тороплюсь, поворачиваюсь корпусом, чтобы убедиться, что меня пропускают.


Так себе повод себя хвалить - именно так и нужно делать! А еще снять наушники и убрать телефон!
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1331
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 18:55
#3
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А вообще - чтобы понять проблемы пешеходов, власти должны сами ими стать. Пока у них служебные машины с водителями, пока для их кортежей перекрывают улицы - ни одна проблема не решится. Провезли бы премьера по трассе Костанай-Рудный, показали бы эту прелесть. Сделали бы ее платной после такого?
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