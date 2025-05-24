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≡ Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51805
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 17:17
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Строительные компании опять подняли вопрос о невозможности передать многоэтажные дома для управления и эксплуатации тем, для кого они построены. Причина - в механизмах жилищной реформы, в которых шероховатости с годами не сглаживаются, а наоборот, выпирают булыжниками. Спотыкается о них, в первую очередь, бизнес, а потом мы все.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
984
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 17:17
#1
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Работа председателя ОСИ очень сложная. Люди не хотят взваливать на себя эту ответственность, потому что ты будешь везде крайним. Народ наш даже мешают тебе что-то делать, а если действовать как положено с согласованиями,с этими собраниями, то необходимо зп чтобы была 500 тыс тнг. Много времени, много нервов тратится. Человек отработал после работы, он хочет отдохнуть и спокойно жить, вместо того чтобы нервничать, ругаться с соседями, выбивать долги с должников.
Специалист отдела на фото - разговаривал с ним, потом с жилищной инспекцией, честно они вообще не заинтересованы. Не помогают толком.
Насчёт долгов - люди не платят. Процедуры очень долгие по взысканию. Не каждый нотариус возьмётся за это дело, надо бегать. Даже недавно писали про Береке, где из-за долгов отключили газ в котельной. Тоже самое в ОСИ.

Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте

[Исправлено: arman_kst, 24.05.2025 - 18:20]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7908
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 17:28
#2
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Мертворожденный ребёнок это ОСИ! У нас практически все платят, при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир. Платить больше минимума никто не будет, будут тогда должники! Замкнутый круг! Раньше жил в доме 24 квартиры при ПКСК, дом обслуживался, конечно не по высшему разряду, но больших проблем не было и дворник каждое утро подметал и урны были чистые!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
984
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 17:39
#3
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saba, УК тоже не очень, они ничего не делают. Думаю надо в тот же ПКСК по 25-30 домов маленьких в одну организацию, руководителю ставить чистыми зп в 1 млн на руки. Пусть работает за достойную оплату. А так маленькие дома - экономически невыгодные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44815
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 18:38
#4
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Цитата:
arman_kst:
Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте

У нас в ОСИ такие битвы за председателя, мама не горюй.
Бабло делают на всем буквально, это рекламы, это кондеры, это кабельные сети, это ещё какие то платы, сборы с населения, ну бизнес обязали платить в два раза больше и делать каждый месяц пожертвования, кто не согласен, не запускают их авто во двор, таких как Додо Пицца..
Ну наверно это там, где центр и все подвалы заняли коммерсанты.
Чуть что председатель на любого в суд подает с его шоблой, арестовывают счета и тд..
Зп у него 300 тысяч и это официально.
Неофициально называется цифра в 700 тысяч.
Так что я бы не стал жалеть "бедных" председателей ОСИ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44815
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 18:42
#5
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Цитата:
saba:
при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир.

У нас 200 квартир и зп председателя 300 тысяч.
Если 200 поделить на грубо говоря 50 и помножить на 30000, то у вас зп председателя доджна быть не менее 120ти тысяч, если равняться на нас.
У нас квадрат 80 тенге стоит и плюс накопительный 20, у коммерсов 160.
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