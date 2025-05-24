Отправлено: - 18:38

arman_kst:

Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте

Цитата:У нас в ОСИ такие битвы за председателя, мама не горюй.Бабло делают на всем буквально, это рекламы, это кондеры, это кабельные сети, это ещё какие то платы, сборы с населения, ну бизнес обязали платить в два раза больше и делать каждый месяц пожертвования, кто не согласен, не запускают их авто во двор, таких как Додо Пицца..Ну наверно это там, где центр и все подвалы заняли коммерсанты.Чуть что председатель на любого в суд подает с его шоблой, арестовывают счета и тд..Зп у него 300 тысяч и это официально.Неофициально называется цифра в 700 тысяч.Так что я бы не стал жалеть "бедных" председателей ОСИ