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≡ Не офисом единым зарабатывают - Обзор необычных профессий на рынке труда в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51805
Не офисом единым зарабатывают - Обзор необычных профессий на рынке труда в Костанае
Отправлено: 24.05.25 - 14:11
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Вакансии становятся все более креативными, а требования к соискателям - все менее стандартными. Есть профессии, которые удивляют, смешат, а иногда и вызывают восхищение. Пролистав десятки объявлений о вакансиях в Костанае, мы выбрали самые интересные.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
291
Re: Не офисом единым зарабатывают - Обзор необычных профессий на...
Отправлено: 24.05.25 - 14:11
#1
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Удивили . Маслодел - старинная профессия, в современном мире её изучают в ВУЗах и колледжах, с улицы абы кого вряд ли возьмут в хорошее производство. Это тебе не пингвинов переворачивать !
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16580
Не офисом единым зарабатывают - Обзор необычных профессий на рынке труда в Костанае
Отправлено: 24.05.25 - 15:57
#2
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Цитата:
Филипповна:

Где то видел объявление, набор в антарктиду зп 5000баксов.
Нужно упавших пингвинов подымать и переворачивать)
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
291
Re: Не офисом единым зарабатывают - Обзор необычных профессий на...
Отправлено: 24.05.25 - 16:13
#3
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Цитата:
Vit:
набор в антарктиду
Нее, холодно, лучше куда-нить на Сейшелы черепах переворачивать.
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