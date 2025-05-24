НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан и Россия приняли решение по телефонному коду +7
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51801
Казахстан и Россия приняли решение по телефонному коду +7
Отправлено: 24.05.25 - 12:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане законодательно закрепляют соглашение с Россией о разделе телефонных кодов. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1680
Re: Казахстан и Россия приняли решение по телефонному коду +7
Отправлено: 24.05.25 - 12:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и зря. Сосед не может в свой свежий Мерседес установить приложение,чтобы контролить машину бесплатно,тк немчура видя +7 думает что он хочет убивать украинцев и блочит установку халявного автозапуска.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS