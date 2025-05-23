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≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51801
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
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Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18146
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 11:47
#45
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Цитата:
Казахским языком свободно владеют более 60% казахстанцев, русским - около 85%, 2009 год


Цитата:
Реализация поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов: доля казахстанцев, владеющих госязыком, возрастет с 60 до 95 %», «доля казахстанцев, владеющих русским языком, составит не менее 90 %,


Тоесть по мнению Канады не надо было делать так чтобы число владеющих русским языком в Казахстане возрасло с 85 до 90%
Я знал что в Канаде много русофобов которые нацистам в парламенте рукоплескали но чтобы настолько....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44812
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 12:44
#46
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Цитата:
maxsaf:
Это данные от 2009 года. На

Цитата:
maxsaf:
На основании официальных данных. Согласно данным, в 1991 году

На основании переписи населения делать выводы о каких то там голосовалках или опросах, простейший идиотизм.
Так это не делается.
А во времена мамонтов тогда еще вспомни, тогда говорили на мамонтянском и когда перешли на печенегский, мамонтянцев никто получается не спрашивал, их большинство?
Профайл
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