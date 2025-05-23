Отправлено: - 11:47

Казахским языком свободно владеют более 60% казахстанцев, русским - около 85%, 2009 год

Реализация поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов: доля казахстанцев, владеющих госязыком, возрастет с 60 до 95 %», «доля казахстанцев, владеющих русским языком, составит не менее 90 %,

Цитата:Цитата:Тоесть по мнению Канады не надо было делать так чтобы число владеющих русским языком в Казахстане возрасло с 85 до 90%Я знал что в Канаде много русофобов которые нацистам в парламенте рукоплескали но чтобы настолько....