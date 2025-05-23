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≡ Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить почтальоны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51801
Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить почтальоны
Отправлено: 23.05.25 - 16:49
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Бюро национальной статистики и АО "Казпочта" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения Национальной сельскохозяйственной переписи 2025 года. В соответствии с договорённостями, почтальоны "Казпочты" будут привлечены в качестве интервьюеров на этапе обхода домохозяйств.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16578
Re: Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить...
Отправлено: 23.05.25 - 16:49
#1
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Можно просто обратится к мошенникам, они знают обо всех в стране, сколько нас, имя фамилию,все данные)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1329
Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить почтальоны
Отправлено: 23.05.25 - 16:53
#2
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Цитата:
Почтальоны хорошо знают территорию своего обслуживания и пользуются доверием среди местных жителей

А еще участковые знают, Акимы сельские знают, врачи с учителями. Что за бред? Зачем тогда само бюро нацстатистики нужно? Вся грязная работа, вся ходьба и беготня в аутсорс переведена.казпочте бы самой люди не помешали, с почтовыми функциями с трудом справляются

[Исправлено: vofkakst, 23.05.2025 - 16:54]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7572
Re: Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить...
Отправлено: 24.05.25 - 11:37
#3
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Говядина дороже конины, такого никогда не было,в деревнях не осталось бычков и коров, барашки у местных баев на отгоне по тысячу и более в отаре. Остались куры и гуси,но они только для себя. Сия затея с переписью какая-то странная
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