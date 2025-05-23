Отправлено: - 11:18

maxsaf:

Они так или иначе уже объединены, в ООН. Просто эта организация практически не имеет полномочий. И распределение голосов в ней несправедливое, и только ограниченное количество стран имеет право вето. Если эти моменты потихоньку корректировать - то можно всё объединить без особого ущерба. Уверен, вы бы хотели, чтобы ООН имела полномочия влиять на действия РФ, не так ли?

Цитата:Вы недооцениваете функции ООН. Некоторые американские политики и сенаторы призывали сократить финансирование или вообще выйти из ООН, но на официальном уровне выхода не было. ООН функции достаточно - миротворчество (размещение голубых касок), экономические санкции, оружейное эмбарго, визовые ограничения, замораживание активов, контроль за распространением ядерного, химического и биологического оружия, борьба с нелегальной торговлей оружием, разминированию территорий после конфликтов и.т.д.Например в Ираке, наши миротворцы, в частности казахстанские сапёры обезвредили более 4,5 миллиона единиц боеприпасов, включая мины, ракеты и снаряды, а также предоставляли медицинскую помощь местному населению. В марте 2024 года Казахстан развернул миротворческий контингент в Голанских высотах в рамках миссии UNDOF, которые занимались патрулированием, охраной контрольно-пропускных пунктов, нейтрализацией взрывных устройств и поддержкой персонала ООН при эвакуации. В течение 11 месяцев они обезвредили около 200 единиц взрывоопасных предметов. В текущем году в апреле Казахстан направил второй контингент из 139 военнослужащих в ту же миссию, продолжая обеспечивать безопасность и поддерживать миротворческие усилия в регионе.Да, действительно в ООН право вето имеют пять постоянных членов Совета Безопасности. Эти страны могут блокировать принятие любых резолюций Совета Безопасности, независимо от числа голосов за. Это - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания.Ниже в видео, про ООН, всё правильно говорит уважаемый генерал-полковник в отставке Леонид Григорьевич Ивашов, пожалуйста: