А почему нет? Почему люди друг от друга закрылись государственными границами? Одни люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались? Если да, то надо найти смелость и признать это открыто. Если нет - убрать границы.
JPMorganChase: Украина не получит ни иностранных войск, ни сильной военной поддержки. Внешняя поддержка будет угасать, процесс интеграции с Западом остановится и страна вернется в орбиту влияния России.
Потому что будет жестокая и кровавая борьба за власть в этом правительстве! Когда то конечно придут к консенсусу, но после того как истребят половину населения Земли! Всё будут считать себя обиженными и все будут правы, невозможно при таком количестве разных субъектов учесть все их интересы!
У нас вполне себе миролюбивый в жизни,я думаю Скептик, как только коснулась речь об интересах его нации и государства его олицетворяющего, сразу возбудился и требует продолжить разрушение Украины и дойти до западных границ её! А Вы предлагаете объединить почти 200 государств, у многих ещё не решённые внутренние проблемы... На сегодняшний и завтрашний день это утопия!!!
saba: Потому что будет жестокая и кровавая борьба за власть в этом правительстве! Когда то конечно придут к консенсусу, но после того как истребят половину населения Земли! Всё будут считать себя обиженными и все будут правы, невозможно при таком количестве разных субъектов учесть все их интересы!
Значит остаёмся с текущим миропорядком где прав больше у того, кто сильнее. Даже если это вас не устраивает.
saba: А Вы предлагаете объединить почти 200 государств, у многих ещё не решённые внутренние проблемы... На сегодняшний и завтрашний день это утопия!!!
Они так или иначе уже объединены, в ООН. Просто эта организация практически не имеет полномочий. И распределение голосов в ней несправедливое, и только ограниченное количество стран имеет право вето. Если эти моменты потихоньку корректировать - то можно всё объединить без особого ущерба. Уверен, вы бы хотели, чтобы ООН имела полномочия влиять на действия РФ, не так ли?
Роспуск СССР был незаконным, его юридический статус требует рассмотрения, и депутаты готовы поднять этот вопрос.
Об этом заявила ТАСС член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В российской политической риторике, со стороны отдельных идеологов действительно существует идея создания СССР-2, с ностальгией по СССР и даже по Российской Империи, стремлением восстановить влияние на постсоветском пространстве.
Недавно об этом говорил, один человек обладающий очень высокой культурой .
Подсудимая, придерживающаяся идеи воссоздания Советского Союза и присоединения территории Восточно-Казахстанской области к Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на пропаганду к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, с использованием средств массовой информации. (...)
Открыто выразила убеждение, влекущее политические и социальные риски, написав следующий комментарий в сети Instagram под публикацией аккаунта: "(...) Не Вами был поставлен Ленин и не Вам его убирать, и тем более таким способом", - говорится в деле, размещенном в судебном кабинете.
maxsaf: Они так или иначе уже объединены, в ООН. Просто эта организация практически не имеет полномочий. И распределение голосов в ней несправедливое, и только ограниченное количество стран имеет право вето. Если эти моменты потихоньку корректировать - то можно всё объединить без особого ущерба. Уверен, вы бы хотели, чтобы ООН имела полномочия влиять на действия РФ, не так ли?
Вы недооцениваете функции ООН. Некоторые американские политики и сенаторы призывали сократить финансирование или вообще выйти из ООН, но на официальном уровне выхода не было. ООН функции достаточно - миротворчество (размещение голубых касок), экономические санкции, оружейное эмбарго, визовые ограничения, замораживание активов, контроль за распространением ядерного, химического и биологического оружия, борьба с нелегальной торговлей оружием, разминированию территорий после конфликтов и.т.д.
Например в Ираке, наши миротворцы, в частности казахстанские сапёры обезвредили более 4,5 миллиона единиц боеприпасов, включая мины, ракеты и снаряды, а также предоставляли медицинскую помощь местному населению. В марте 2024 года Казахстан развернул миротворческий контингент в Голанских высотах в рамках миссии UNDOF, которые занимались патрулированием, охраной контрольно-пропускных пунктов, нейтрализацией взрывных устройств и поддержкой персонала ООН при эвакуации. В течение 11 месяцев они обезвредили около 200 единиц взрывоопасных предметов. В текущем году в апреле Казахстан направил второй контингент из 139 военнослужащих в ту же миссию, продолжая обеспечивать безопасность и поддерживать миротворческие усилия в регионе.
Да, действительно в ООН право вето имеют пять постоянных членов Совета Безопасности. Эти страны могут блокировать принятие любых резолюций Совета Безопасности, независимо от числа голосов за. Это - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания.
Ниже в видео, про ООН, всё правильно говорит уважаемый генерал-полковник в отставке Леонид Григорьевич Ивашов, пожалуйста:
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