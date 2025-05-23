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≡ "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51800
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 20:27
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Председатель правления КСК "Собственник" Леонид БУРКОВ на встрече с населением 22 мая спросил акима Рудного Виктора ИОНЕНКО - будут ли поливать главные улицы города, как это было в далёкие времена?
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§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1590
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 24.05.25 - 07:26
#15
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Цитата:
то должны отказаться от побелки бордюров. 

Ох них... ж себе, для просто вменяемого решения условия нужны?!
Это беленое и крашеное колхозанство - бордюры, столбы и деревья. Матерое, максимально ту....лое колхозанство.
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