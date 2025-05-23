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≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51800
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
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Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2367
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 18:38
#30
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"Но 40 лет и 50 лет... Спроси сейчас молодёжь - в честь чего эти улицы названы? Революция была в 1917 году. Для нас, старшего поколения, это известная дата. Молодёжь уже этого не знает."
...
Довод более, чем странный.
Молодёжь не знает не потому, что не хочет, а потому, что историю за 30 лет переписали и переврали.
Многие молодые ничего не знают и про Маншук, и про Алию, и про Бегельдинова, и про Беду, и про Сургутанова... Можно долго перечислять...
...
А историю, сколько её не переписывай и не извращай, останется историей.
Через какое-то время появятся люди, которые заинтересуются настоящей историей города. Много у них вопросов возникнет к этим "активистам", которые сейчас свою историю уничтожают.

[Исправлено: Skeptic, 23.05.2025 - 19:44]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2367
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 18:39
#31
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"И сегодня нет ни одного человека, который был бы против!"
...
А эту "светлую" мысль ему кто подсказал? :-o

[Исправлено: Skeptic, 23.05.2025 - 19:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 19:52
#32
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Цитата:
maxsaf:
Языковой вопрос от начала и до конца - против большинства.

Не знаю, ты смотрел данные, большинство или нет?
Если можешь, дай ссылку, на чем основываются твои данные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 19:54
#33
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Помню мой знаменитый одиночный пикет, когда я встал зимой против переименования улицы Тарана.
Тогда я его назвал Флешмобом..
Никто не пришел поддержать меня..
А кинотеатр..
Да уж..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 22:17
#34
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Цитата:
111:
Не знаю, ты смотрел данные, большинство или нет? Если можешь, дай ссылку, на чем основываются твои данные.

Конечно смотрел, знаю, о чем говорю. Только смысла нет тебе давать эту ссылку, ты же все равно видишь только то, что тебе выгодно видеть.

Цитата:
26 июля 2010 года Министр культуры РК Мухтар Кул-Мухаммед[24] сообщил: «Реализация поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов: доля казахстанцев, владеющих госязыком, возрастет с 60 до 95 %», «доля казахстанцев, владеющих русским языком, составит не менее 90 %, сейчас это 89 %. Доля казахстанцев, владеющих английским языком, составит порядка 20 %»[25][26].

По данным переписи 2009 года, на русском языке свободно писали и читали 84,8 % казахстанцев (на казахском — 62 %, на английском — 7,7 %), устную русскую речь понимали 94,4 % (казахскую — 74 %, английскую — 15,4 %)[27].



тыц

Цитата:
Казахским языком свободно владеют более 60% казахстанцев, русским - около 85%, английским - более 7%, говорится в пресс-релизе, распространенном по итогам национальной переписи населения, проведенной в 2009 году, агентством по статистике Казахстана.
"Свободно пишут и читают на казахском языке - 7,528 миллиона человек, или 62% казахстнцев, понимают устную речь на казахском языке - 8,988 миллиона человек, или 74%", - говорится в пресс-релизе.
Согласно данным переписи, свободно пишут и читают на русском языке в Казахстане 10,306 миллиона человек, или 84,8%, понимают устную речь - 11,437 миллиона человек, или 94,4% населения Казахстана.


тыц

Это данные от 2009 года. На момент принятия законов о языках, и лишения русского языка статуса языка межнационального общения ситуация с владением казахским языком была ещё более печальная, так что можно смело утверждать, что закон о языках принимался не на основе демократических процессов, а единоличным решением главы государства в пользу меньшинства (на момент принятия законов)

[Исправлено: maxsaf, 24.05.2025 - 00:08]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 22:54
#35
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Цитата:
111:
Блин, а я прочитал что 54 за..

----Как всегда читаешь все наоборот :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 00:09
#36
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Цитата:
maxsaf:
можешь, дай ссылку, на чем основываются твои данные. Конечно смотрел, знаю, о чем говорю. Только смысла нет тебе давать эту ссылку, ты же все равно видишь только то, что тебе выгодно видеть.

Нет, ты опять соврал.
Где ссылка о большинстве годосующих?
Ты опять врешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 00:11
#37
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Цитата:
maxsaf:
когда в Казахстане было по другому? Языковой вопрос от начала и до конца - против большицнства.

Имею в виду вот это..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 01:51
#38
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Цитата:
111:
Где ссылка о большинстве годосующих? Ты опять врешь?

Нет, это ты врешь. Я не говорил о голосующих, я говорил о большинстве, которому даже проголосовать не дали, референдум не проводили, вообще их мнения никто не спросил.

И тут аким тоже за всех говорит, не спросив:
Цитата:
 И сегодня нет ни одного человека, который был бы против! 

Есть такие. Может быть их просто не пригласили на встречу, или не впустили в актовый зал. На фото всего два человека, может там вообще никого не было. Удобно, можно мнение не спрашивать, никто помидорами не закидает.

И кто из нас врёт?

[Исправлено: maxsaf, 24.05.2025 - 03:11]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1590
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 24.05.25 - 05:27
#39
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Цитата:
"И сегодня нет ни одного человека, который был бы против!"

Ну давай познакомимся, а то че ж ты в неведении прозябаешь?! Прозябаешь и врешь. Я против. Житель Рудного в третьем поколении. Против любого потакания д.....м и бездельникам, этим у которых вот все уже вокруг з....сь название только не то. В городе, как и в стране в целом срач, бардак и откровенное разбазаривание средств, а мы б.... вывески меняем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 06:59
#40
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Я не говорил о голосующих, я говорил о большинстве, ко

Ну так на каком основании ты заговорил о большинстве, раз у тебя нет данных об этом от слова ВООБЩЕ?
Большинство это один ты, патамушта это один ты?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 07:06
#41
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Цитата:
111:
Ну так на каком основании ты заговорил о большинстве, раз у тебя нет данных об этом от слова ВООБЩЕ? Большинство это один ты, патамушта это один ты?

Как я и сказал: ты все равно не видишь очевидного, даже если тебя в это носом ткнуть. Я все данные предоставил. Не можешь читать - твои проблемы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 07:11
#42
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Цитата:
111:
Ну так на каком основании ты заговорил о большинстве

На основании официальных данных. Согласно данным, в 1991 году только 37% населения Казахстана владели казахским языком. Большинство, а именно 63% - им не владело. И эти 63% никто не спрашивал, какой государственный язык они хотят.

[Исправлено: maxsaf, 24.05.2025 - 08:12]
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
123
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 24.05.25 - 07:25
#43
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улицу Ивана Франко надо оставить,
все Украинское надо оставить ведь у нас больше всего по Казахстану живут Украинцев, их родители и деды в числе первостроители нашей области.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16578
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 09:35
#44
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Цитата:
Начальник:
улицу Ивана Франко надо оставить, все Украинское надо оставить

Не каких исключений. Сказали в морг, значит в морг)
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