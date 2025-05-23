НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 446 из 446«1...444445446
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 11:32
#6676
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Нда...

Да ладно! Я Вашего любимого президента с Македонским сравнил, теперь осталось только с какой-нибудь Росомахой из фильмов и тогда полный порядок!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 12:50
#6677
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну он же первым делом вернул традиционные два пола, остальных - в дурку, на коррекцию

Эх..
А Путин держит таких, кто представляет его орган из четырех букв и это не лицо..
Таких как Красовский и Соседов..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 12:51
#6678
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ты с какой стороны его применяешь?

А тебе скажи..
Это раньше по старинке слюнями..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 17:51
#6679
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель СВО — создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 22:50
#6680
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Планетарное правительство?

А почему нет? Почему люди друг от друга закрылись государственными границами? Одни люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались? Если да, то надо найти смелость и признать это открыто. Если нет - убрать границы. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 23:08
#6681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А тебе скажи.. Это раньше по старинке слюнями.

----Лечись , дорогой , лечись :lol: :lol: :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1645
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.05.25 - 23:38
#6682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
JPMorganChase: Украина не получит ни иностранных войск, ни сильной военной поддержки.
Внешняя поддержка будет угасать, процесс интеграции с Западом остановится и страна вернется в орбиту влияния России.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 00:05
#6683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Цель СВО — создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси,

И Фсё?
Тогда это не цель, это просто фарс..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 06:07
#6684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А почему не

Потому что будет жестокая и кровавая борьба за власть в этом правительстве! Когда то конечно придут к консенсусу, но после того как истребят половину населения Земли! Всё будут считать себя обиженными и все будут правы, невозможно при таком количестве разных субъектов учесть все их интересы!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7907
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 06:13
#6685
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас вполне себе миролюбивый в жизни,я думаю Скептик, как только коснулась речь об интересах его нации и государства его олицетворяющего, сразу возбудился и требует продолжить разрушение Украины и дойти до западных границ её! А Вы предлагаете объединить почти 200 государств, у многих ещё не решённые внутренние проблемы... На сегодняшний и завтрашний день это утопия!!!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 07:16
#6686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Потому что будет жестокая и кровавая борьба за власть в этом правительстве! Когда то конечно придут к консенсусу, но после того как истребят половину населения Земли! Всё будут считать себя обиженными и все будут правы, невозможно при таком количестве разных субъектов учесть все их интересы!

Значит остаёмся с текущим миропорядком где прав больше у того, кто сильнее. Даже если это вас не устраивает.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27760
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.05.25 - 07:20
#6687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А Вы предлагаете объединить почти 200 государств, у многих ещё не решённые внутренние проблемы... На сегодняшний и завтрашний день это утопия!!!

Они так или иначе уже объединены, в ООН. Просто эта организация практически не имеет полномочий. И распределение голосов в ней несправедливое, и только ограниченное количество стран имеет право вето. Если эти моменты потихоньку корректировать - то можно всё объединить без особого ущерба. Уверен, вы бы хотели, чтобы ООН имела полномочия влиять на действия РФ, не так ли?
Профайл
Страница 446 из 446«1...444445446
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS