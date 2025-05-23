Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась. Читать новость
"Но 40 лет и 50 лет... Спроси сейчас молодёжь - в честь чего эти улицы названы? Революция была в 1917 году. Для нас, старшего поколения, это известная дата. Молодёжь уже этого не знает." ... Довод более, чем странный. Молодёжь не знает не потому, что не хочет, а потому, что историю за 30 лет переписали и переврали. Многие молодые ничего не знают и про Маншук, и про Алию, и про Бегельдинова, и про Беду, и про Сургутанова... Можно долго перечислять... ... А историю, сколько её не переписывай и не извращай, останется историей. Через какое-то время появятся люди, которые заинтересуются настоящей историей города. Много у них вопросов возникнет к этим "активистам", которые сейчас свою историю уничтожают.
111: Не знаю, ты смотрел данные, большинство или нет? Если можешь, дай ссылку, на чем основываются твои данные.
Конечно смотрел, знаю, о чем говорю. Только смысла нет тебе давать эту ссылку, ты же все равно видишь только то, что тебе выгодно видеть.
Цитата:
26 июля 2010 года Министр культуры РК Мухтар Кул-Мухаммед[24] сообщил: «Реализация поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов: доля казахстанцев, владеющих госязыком, возрастет с 60 до 95 %», «доля казахстанцев, владеющих русским языком, составит не менее 90 %, сейчас это 89 %. Доля казахстанцев, владеющих английским языком, составит порядка 20 %»[25][26].
По данным переписи 2009 года, на русском языке свободно писали и читали 84,8 % казахстанцев (на казахском — 62 %, на английском — 7,7 %), устную русскую речь понимали 94,4 % (казахскую — 74 %, английскую — 15,4 %)[27].
Казахским языком свободно владеют более 60% казахстанцев, русским - около 85%, английским - более 7%, говорится в пресс-релизе, распространенном по итогам национальной переписи населения, проведенной в 2009 году, агентством по статистике Казахстана. "Свободно пишут и читают на казахском языке - 7,528 миллиона человек, или 62% казахстнцев, понимают устную речь на казахском языке - 8,988 миллиона человек, или 74%", - говорится в пресс-релизе. Согласно данным переписи, свободно пишут и читают на русском языке в Казахстане 10,306 миллиона человек, или 84,8%, понимают устную речь - 11,437 миллиона человек, или 94,4% населения Казахстана.
Это данные от 2009 года. На момент принятия законов о языках, и лишения русского языка статуса языка межнационального общения ситуация с владением казахским языком была ещё более печальная, так что можно смело утверждать, что закон о языках принимался не на основе демократических процессов, а единоличным решением главы государства в пользу меньшинства (на момент принятия законов)
111: Где ссылка о большинстве годосующих? Ты опять врешь?
Нет, это ты врешь. Я не говорил о голосующих, я говорил о большинстве, которому даже проголосовать не дали, референдум не проводили, вообще их мнения никто не спросил.
И тут аким тоже за всех говорит, не спросив: Цитата:
И сегодня нет ни одного человека, который был бы против!
Есть такие. Может быть их просто не пригласили на встречу, или не впустили в актовый зал. На фото всего два человека, может там вообще никого не было. Удобно, можно мнение не спрашивать, никто помидорами не закидает.
"И сегодня нет ни одного человека, который был бы против!"
Ну давай познакомимся, а то че ж ты в неведении прозябаешь?! Прозябаешь и врешь. Я против. Житель Рудного в третьем поколении. Против любого потакания д.....м и бездельникам, этим у которых вот все уже вокруг з....сь название только не то. В городе, как и в стране в целом срач, бардак и откровенное разбазаривание средств, а мы б.... вывески меняем.
111: Ну так на каком основании ты заговорил о большинстве
На основании официальных данных. Согласно данным, в 1991 году только 37% населения Казахстана владели казахским языком. Большинство, а именно 63% - им не владело. И эти 63% никто не спрашивал, какой государственный язык они хотят.
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