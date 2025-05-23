Отправлено: - 12:50

maxsaf:

Ну он же первым делом вернул традиционные два пола, остальных - в дурку, на коррекцию

Цитата:Эх..А Путин держит таких, кто представляет его орган из четырех букв и это не лицо..Таких как Красовский и Соседов..