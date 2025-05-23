А почему нет? Почему люди друг от друга закрылись государственными границами? Одни люди лучше других? Чтобы плохие с хорошими не перемешались? Если да, то надо найти смелость и признать это открыто. Если нет - убрать границы.
JPMorganChase: Украина не получит ни иностранных войск, ни сильной военной поддержки. Внешняя поддержка будет угасать, процесс интеграции с Западом остановится и страна вернется в орбиту влияния России.
Потому что будет жестокая и кровавая борьба за власть в этом правительстве! Когда то конечно придут к консенсусу, но после того как истребят половину населения Земли! Всё будут считать себя обиженными и все будут правы, невозможно при таком количестве разных субъектов учесть все их интересы!
У нас вполне себе миролюбивый в жизни,я думаю Скептик, как только коснулась речь об интересах его нации и государства его олицетворяющего, сразу возбудился и требует продолжить разрушение Украины и дойти до западных границ её! А Вы предлагаете объединить почти 200 государств, у многих ещё не решённые внутренние проблемы... На сегодняшний и завтрашний день это утопия!!!
saba: Потому что будет жестокая и кровавая борьба за власть в этом правительстве! Когда то конечно придут к консенсусу, но после того как истребят половину населения Земли! Всё будут считать себя обиженными и все будут правы, невозможно при таком количестве разных субъектов учесть все их интересы!
Значит остаёмся с текущим миропорядком где прав больше у того, кто сильнее. Даже если это вас не устраивает.
saba: А Вы предлагаете объединить почти 200 государств, у многих ещё не решённые внутренние проблемы... На сегодняшний и завтрашний день это утопия!!!
Они так или иначе уже объединены, в ООН. Просто эта организация практически не имеет полномочий. И распределение голосов в ней несправедливое, и только ограниченное количество стран имеет право вето. Если эти моменты потихоньку корректировать - то можно всё объединить без особого ущерба. Уверен, вы бы хотели, чтобы ООН имела полномочия влиять на действия РФ, не так ли?
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