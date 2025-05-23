Отправлено: - 22:17

111:

Не знаю, ты смотрел данные, большинство или нет? Если можешь, дай ссылку, на чем основываются твои данные.

26 июля 2010 года Министр культуры РК Мухтар Кул-Мухаммед[24] сообщил: «Реализация поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов: доля казахстанцев, владеющих госязыком, возрастет с 60 до 95 %», «доля казахстанцев, владеющих русским языком, составит не менее 90 %, сейчас это 89 %. Доля казахстанцев, владеющих английским языком, составит порядка 20 %»[25][26].



По данным переписи 2009 года, на русском языке свободно писали и читали 84,8 % казахстанцев (на казахском — 62 %, на английском — 7,7 %), устную русскую речь понимали 94,4 % (казахскую — 74 %, английскую — 15,4 %)[27].





Казахским языком свободно владеют более 60% казахстанцев, русским - около 85%, английским - более 7%, говорится в пресс-релизе, распространенном по итогам национальной переписи населения, проведенной в 2009 году, агентством по статистике Казахстана.

"Свободно пишут и читают на казахском языке - 7,528 миллиона человек, или 62% казахстнцев, понимают устную речь на казахском языке - 8,988 миллиона человек, или 74%", - говорится в пресс-релизе.

Согласно данным переписи, свободно пишут и читают на русском языке в Казахстане 10,306 миллиона человек, или 84,8%, понимают устную речь - 11,437 миллиона человек, или 94,4% населения Казахстана.

[Исправлено: maxsaf, 24.05.2025 - 00:08]

Цитата:Конечно смотрел, знаю, о чем говорю. Только смысла нет тебе давать эту ссылку, ты же все равно видишь только то, что тебе выгодно видеть.Цитата:Цитата:Это данные от 2009 года. На момент принятия законов о языках, и лишения русского языка статуса языка межнационального общения ситуация с владением казахским языком была ещё более печальная, так что можно смело утверждать, что закон о языках принимался не на основе демократических процессов, а единоличным решением главы государства в пользу меньшинства (на момент принятия законов)