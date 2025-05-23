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≡ Расплачивался сувенирными купюрами - Подозреваемый в мошенничестве задержан в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51800
Расплачивался сувенирными купюрами - Подозреваемый в мошенничестве задержан в Костанае
Отправлено: 23.05.25 - 13:26
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Полиция проводит досудебное расследование по серии фактов мелкого мошенничества, связанных с попытками расчёта сувенирными купюрами, внешне схожими с настоящими. Продавцы и владельцы магазинов утверждают, что он действовал не один
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10326
Re: Расплачивался сувенирными купюрами - Подозреваемый в...
Отправлено: 23.05.25 - 13:26
#1
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Да неужели свершилось,сколько надо было магазинов кинуть что бы полиция наконец то начала действовать и то только после публикации в СМИ.

Цитата:
Работают примерно с февраля. Их замечали, кроме Костаная, в Тобыле, Рудном, Лисаковске

Источник:
storyid=56094


Цитата:
начато досудебное расследование по ст. 187 УК РК («Мелкое хищение (мошенничество), совершённое в незначительном размере и неоднократно»), - сообщила пресс-служба ДП. -

Источник:

То есть 4 месяца человек безнаказанно ходит по магазинам расплачивается фальшивыми деньгами и всё что ему за это грозит
Цитата:
статья 187 УК Республики Казахстан – мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП, либо арестом на срок до двадцати суток. Если же, мелкое хищение совершено лицом неоднократно, то наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо арестом на срок до 50-суток.

Боюсь что после такой рекламмы его примеру последуют и другие.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: Расплачивался сувенирными купюрами - Подозреваемый в...
Отправлено: 23.05.25 - 22:53
#2
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---Может просто перестать так часто рисунки менять ? А то как фантики
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