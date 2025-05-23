Отправлено: - 13:26





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?

storyid=56094 Работают примерно с февраля. Их замечали, кроме Костаная, в Тобыле, Рудном, ЛисаковскеИсточник:storyid=56094





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56094 начато досудебное расследование по ст. 187 УК РК («Мелкое хищение (мошенничество), совершённое в незначительном размере и неоднократно»), - сообщила пресс-служба ДП. -Источник:

статья 187 УК Республики Казахстан – мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП, либо арестом на срок до двадцати суток. Если же, мелкое хищение совершено лицом неоднократно, то наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо арестом на срок до 50-суток.

Да неужели свершилось,сколько надо было магазинов кинуть что бы полиция наконец то начала действовать и то только после публикации в СМИ.Цитата:Цитата:То есть 4 месяца человек безнаказанно ходит по магазинам расплачивается фальшивыми деньгами и всё что ему за это грозитЦитата:Боюсь что после такой рекламмы его примеру последуют и другие.