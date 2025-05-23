Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...

Отправлено: - 20:27

И так раз 30 за лето. Поэтому, если мы будем запускать машину с поливом, то должны отказаться от побелки бордюров. Иначе бордюры всё время будут грязными. Если хотите - мы можем так делать.



Если мы пойдём по этому пути, то нам тоже нужно менять бордюры на гранитные. Это колоссальные деньги.



......это какая то катастрофа с этими бордюрами,со всех сторон затурканый градоначалника не может справится с ними, с сенокосом предлагаю привлечь труженников села они скосят и заберут,сколько можно с экономить бюджетных средств...

- Я, когда бываю в городах, обращаю внимание не на достопримечательности, а на сферу ЖКХ, - отметил Ионенко.

....можно смотаться в европу лучше летом италия испания посмотреть как ухаживают за бордюрками,травкой...