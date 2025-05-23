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≡ «QC READ»: Больше чем конкурс — движение к умному будущему!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51800
«QC READ»: Больше чем конкурс — движение к умному будущему!
Отправлено: 23.05.25 - 20:35
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Строительная компания «QC HOLDING», осознавая важность своего вклада в общество и свою социальную ответственность в бизнесе, с сентября 2024 года запустила проект, призванный не просто вернуть интерес к книгам, а сформировать новое поколение думающих, читающих и мечтающих подростков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44807
Re: «QC READ»: Больше чем конкурс — движение к умному будущему!
Отправлено: 23.05.25 - 20:35
#1
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Не понял, дети строителей должны стать учителями?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: «QC READ»: Больше чем конкурс — движение к умному будущему!
Отправлено: 23.05.25 - 22:47
#2
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Бейімбет Майлин, Әбіш Кекілбайұлы, Төлен Әбдік, Светқали Нұржан и Оралхан Бөкей.

----А где Абай , Мусрепов , Ауэзов , Мустафин ???
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