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≡ "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51800
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 20:27
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Председатель правления КСК "Собственник" Леонид БУРКОВ на встрече с населением 22 мая спросил акима Рудного Виктора ИОНЕНКО - будут ли поливать главные улицы города, как это было в далёкие времена?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2002
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 20:27
#1
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И так раз 30 за лето. Поэтому, если мы будем запускать машину с поливом, то должны отказаться от побелки бордюров. Иначе бордюры всё время будут грязными. Если хотите - мы можем так делать.

Если мы пойдём по этому пути, то нам тоже нужно менять бордюры на гранитные. Это колоссальные деньги.

......это какая то катастрофа с этими бордюрами,со всех сторон затурканый градоначалника не может справится с ними, с сенокосом предлагаю привлечь труженников села они скосят и заберут,сколько можно с экономить бюджетных средств...
- Я, когда бываю в городах, обращаю внимание не на достопримечательности, а на сферу ЖКХ, - отметил Ионенко.
....можно смотаться в европу лучше летом италия испания посмотреть как ухаживают за бордюрками,травкой...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16577
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 21:30
#2
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Цитата:
В качестве примера аким рассказал о своей поездке в Беларусь.


Ну город Минск это самый красивый город в СНГ, чистый как и вся Беларусь. А белить бордюры это прошлый век. Простой естественный цвет вполне красив. Вот сегодня дождь прошёл в беларуси, бордюры чистые и не какой извёстки. И не надо гранит, я думаю у рудного других проблем хватает.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16577
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 21:38
#3
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Вот Польша. Если фото увеличить то видно что не кто бордюры не красит не белит. Естественный серый цвет как и брусчатка. И земля как видим ниже бордюра что б грязь по тратуару не разлетелась)

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16577
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 21:40
#4
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И не каких гранитов нема. Все просто, красиво и естественно. А нашим дай волю золотые начнут ставить, сами без штанов но понты дороже всего)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:34
#5
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-земля выше бордюров-
---Так устраните это !
-весь город приходится перебеливать.-
---И не надо будет перебеливать !!!

-. Поэтому, если мы будем запускать машину с поливом, то должны отказаться от побелки бордюров.-
----А может легче лишнюю землю убрать !


--Почему? Потому что когда вырастает бурьян 50 см, потом мы его скашиваем и он начинает сохнуть и желтеть. Поэтому мы получаем не зелёный газон, а непонятно что - какую-то сенозаготовку.---

---А убирать сразу не пробовали ? Есть такие сенокосилки , с мешком , куда скошенная трава собирается . Неужели не знаете ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:34
#6
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:36
#7
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---Кстати , на фото - это триммер
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:36
#8
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27755
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 22:37
#9
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Цитата:
Гога:

Лайк за газонокосилку. А тот шлак на фотке из статьи - просто триммер, подровнять там, где нормальная косилка не достаёт.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:38
#10
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---Только так, по-другому невозможно.---

--Возможно !!! Только вам это не надо .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:42
#11
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--Даже у нас косят газонокосилкой с мешком .Но аким , наверное , не в теме , что есть такие . Главное - улицы переименовать :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27755
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 22:45
#12
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Для акима: газон у меня перед домом. Кошу сам, на мини-тракторе. Всё зелёное, никакой сухой травы. Просто косить надо нормально, косилкой, а не триммером.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27755
"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 22:47
#13
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Цитата:
Гога:
Главное - улицы переименовать

На переименованных уже можно не косить? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11973
Re: "Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и...
Отправлено: 23.05.25 - 22:50
#14
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Цитата:
maxsaf:
косилкой, а не триммером.

---Они разницы не знают между этими агрегатами :lol: :lol: :lol:
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