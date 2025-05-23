"Косили и будем косить" - О чистых бордюрах и красивых газонах рассуждал аким Рудного
Отправлено: 23.05.25 - 20:27
Председатель правления КСК "Собственник" Леонид БУРКОВ на встрече с населением 22 мая спросил акима Рудного Виктора ИОНЕНКО - будут ли поливать главные улицы города, как это было в далёкие времена? Читать новость
И так раз 30 за лето. Поэтому, если мы будем запускать машину с поливом, то должны отказаться от побелки бордюров. Иначе бордюры всё время будут грязными. Если хотите - мы можем так делать.
Если мы пойдём по этому пути, то нам тоже нужно менять бордюры на гранитные. Это колоссальные деньги.
......это какая то катастрофа с этими бордюрами,со всех сторон затурканый градоначалника не может справится с ними, с сенокосом предлагаю привлечь труженников села они скосят и заберут,сколько можно с экономить бюджетных средств... - Я, когда бываю в городах, обращаю внимание не на достопримечательности, а на сферу ЖКХ, - отметил Ионенко. ....можно смотаться в европу лучше летом италия испания посмотреть как ухаживают за бордюрками,травкой...
В качестве примера аким рассказал о своей поездке в Беларусь.
Ну город Минск это самый красивый город в СНГ, чистый как и вся Беларусь. А белить бордюры это прошлый век. Простой естественный цвет вполне красив. Вот сегодня дождь прошёл в беларуси, бордюры чистые и не какой извёстки. И не надо гранит, я думаю у рудного других проблем хватает.
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