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≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51799
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
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Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1329
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:22
#15
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Цитата:
Был объявлен мораторий на переименование, он сейчас снят, 


Щас все как ошалелые опять начнуть . закройте их уже в одну палату.

СТРОЙТЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ, и хоть именем своей тещи называйте! Реформаторы хреновы
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1411
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:27
#16
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И почему аким уверен, что никто не против, я против и ещё очень много народу, просто нас на такие мероприятия не приглашают.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1411
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:28
#17
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Я думаю, что вряд ли коренные жители города выступают с такой инициативой, пол Костаная и области с именем Байтурсынова и до рудного дошли. Те кто поддерживает скорее всего не жили в Рудном, приезжие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7905
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 13:31
#18
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А если самого акима переименовать? Кто какую фамилию предложит?
И в чём дело? Франко к Рудному никаким боком не причастен, а Пушкин с Толстым каким? Или , если пойти дальше каким боком Абай с Аль Фараби к Костанаю? Детские отмазки какие то!

[Исправлено: saba, 23.05.2025 - 14:32]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7905
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:36
#19
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И ещё! В Москве есть улица Кустанайская, какое отношение к Москве имеет далёкий казахстанский городок? По логике наших акимов ещё Лужков должен был переименовать, а Собянину все карты в руки! И как только он не догадался? Немедленно Ионенко направить в Москву для консультации!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7905
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:39
#20
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Цитата:
Дантист:
вряд ли коренные жители города выступают

Я скажу кто выступает! Три аксакала и две байбише начитавшихся в интернете всякой белиберды, но всё они теперь инициативная группа при поддержке акимата,выражающая мнение жителей города!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16574
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 13:56
#21
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Цитата:
saba: Я скажу кто выступает! Три аксакала и две байбише начитавшихся в интернете всякой белиберды
Так же и Затобольск переименовали. Приезжие аксакалы которые не кого отношения к посёлку не имели.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1679
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 14:04
#22
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ИоненкО хочет переименовать ФранкО? :lol: Сразу же в список миротворец попадёт в Украине :lol: Ну нету у нас столько писателей,чтобы улицы переименовывать,пусть этот украинский останется.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1329
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 14:14
#23
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Цитата:
Vit:
Приезжие аксакалы которые не кого отношения к посёлку не имели.

Как у нас - солдатиков на слушание пригнали.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1329
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 14:20
#24
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Таким идиотизмом заниматься, я думаю, нужно так (а нужно ли вообще) : сделать голосовалку на gov.kz, если "За" проголосует 51% населения (не половина от проголосовавших, а именно от всего населения города/села) - то только тогда начинать суетиться. А так - полагаться на мнение горстки инициативных недо-активистов - детский лепет и полное отсутствие демократии. Источником власти в стране (формально ) является народ, а не случайно сбившиеся в кучу люди, которых аж до дрожи корежит "идеологически устаревшее" название улицы.
Профайл
Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
72
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 14:58
#25
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Все заметили, как это вопрос объединил форумчан? Это о чем то говорит)))
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
287
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 15:50
#26
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27750
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 18:17
#27
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Цитата:
111:
Действительно, илет против большинства получается?

А когда в Казахстане было по другому? Языковой вопрос от начала и до конца - против большинства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27750
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 18:20
#28
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Цитата:
saba:
Немедленно Ионенко направить в Москву для консультации!!!

Опасно шутите :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27750
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 18:22
#29
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Цитата:
Я не робот:
Все заметили, как это вопрос объединил форумчан? Это о чем то говорит)))

Всех взять на карандаш. Потенциальные сепары и ждуны :lol:
Профайл
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