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Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить почтальоны
Сельхозперепись в Казахстане в 2025 году будут проводить почтальоны
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