Отправлено: - 16:53

Почтальоны хорошо знают территорию своего обслуживания и пользуются доверием среди местных жителей

[Исправлено: vofkakst, 23.05.2025 - 16:54]

Цитата:А еще участковые знают, Акимы сельские знают, врачи с учителями. Что за бред? Зачем тогда само бюро нацстатистики нужно? Вся грязная работа, вся ходьба и беготня в аутсорс переведена.казпочте бы самой люди не помешали, с почтовыми функциями с трудом справляются