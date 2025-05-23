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≡ Что с планами приостановить взимание платы за проезд по дорогам в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51799
Что с планами приостановить взимание платы за проезд по дорогам в Костанайской области?
Отправлено: 23.05.25 - 16:51
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Об этом намерении журналисты напомнили директору филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Андрею ГОРВАТУ. 30 апреля на подобном брифинге он говорил, что вопрос должен решиться «буквально на следующей неделе». Однако водители как платили, так и платят.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1329
Re: Что с планами приостановить взимание платы за проезд по...
Отправлено: 23.05.25 - 16:51
#1
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Цитата:
ремонт там вскоре завершат и вопрос о приостановлении оплаты снимется сам собой.

Вот именно так все и будет.
А эти только и будут - че вам, по 40-50-100 тенге жалко что ли? Че такие мелочные.

А с каждого по копейке - Горвату (условному) на лэндкрузер.
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