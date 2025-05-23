Отправлено: - 16:51

ремонт там вскоре завершат и вопрос о приостановлении оплаты снимется сам собой.

Цитата:Вот именно так все и будет.А эти только и будут - че вам, по 40-50-100 тенге жалко что ли? Че такие мелочные.А с каждого по копейке - Горвату (условному) на лэндкрузер.