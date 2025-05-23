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≡ На свободе с браслетом - Профилактическую проверку подучётных граждан провели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51796
На свободе с браслетом - Профилактическую проверку подучётных граждан провели в Костанае
Отправлено: 23.05.25 - 16:11
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Один из подучётных, условно-досрочно освобождённый гражданин А., был замечен в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и стал участником бытового конфликта. В отношении А. применяется электронный браслет.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
880
На свободе с браслетом - Профилактическую проверку подучётных граждан провели в Костанае
Отправлено: 23.05.25 - 16:11
#1
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На "Окольцованных" за повторные правонарушения незачем тратить бюджетные деньги, воспитанию они не поддаются и только битье определяет сознание: Нужно по решению суда применять к правонарушителям принудительный труд не менее 1000 часов и применение телесных наказаний, например 20 ударов и выше по телу, поскольку эти кухонные боксеры должны понимать через свое тело, что такое принудительный труд и как ведет себя тело после наказания бамбуковыми палками или шпицрутенами! Эта самая эффективная профилактическая мера, которая позволяет правонарушителям постепенно превратится из животного в человекоподобного! Не надо применять штраф и административный арест!

[Исправлено: абике, 23.05.2025 - 17:13]
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