Re: Афера на миллиарды: в Казахстане незаконно ставили авто на...

Отправлено: - 16:05

Афера это ваши утиль сборы и первичный. А люди уклонились без злого умысла а чисто из экономических соображений.



Да и ваще если бы не ваши поборы, то пол Казахстана сегодня бы гоняли на хороших, качественных, красивых европейцах а не одноразовых китайцах.