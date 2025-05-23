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≡ Афера на миллиарды: в Казахстане незаконно ставили авто на учет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51796
Афера на миллиарды: в Казахстане незаконно ставили авто на учет
Отправлено: 23.05.25 - 16:05
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По данным Агентства по финансовому мониторингу, более 1 800 автомобилей были незаконно поставлены на учет за предыдущие три года. За это время агентство расследовало 88 уголовных дел.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16573
Re: Афера на миллиарды: в Казахстане незаконно ставили авто на...
Отправлено: 23.05.25 - 16:05
#1
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Афера это ваши утиль сборы и первичный. А люди уклонились без злого умысла а чисто из экономических соображений.

Да и ваще если бы не ваши поборы, то пол Казахстана сегодня бы гоняли на хороших, качественных, красивых европейцах а не одноразовых китайцах.
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