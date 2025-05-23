Отправлено: - 13:56

saba: Я скажу кто выступает! Три аксакала и две байбише начитавшихся в интернете всякой белиберды

Цитата:Так же и Затобольск переименовали. Приезжие аксакалы которые не кого отношения к посёлку не имели.