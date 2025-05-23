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Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51796
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:22
Цитата:
Щас все как ошалелые опять начнуть . закройте их уже в одну палату.
СТРОЙТЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ, и хоть именем своей тещи называйте! Реформаторы хреновы
Был объявлен мораторий на переименование, он сейчас снят,
Щас все как ошалелые опять начнуть . закройте их уже в одну палату.
СТРОЙТЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ, и хоть именем своей тещи называйте! Реформаторы хреновы
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1411
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:27
И почему аким уверен, что никто не против, я против и ещё очень много народу, просто нас на такие мероприятия не приглашают.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1411
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:28
Я думаю, что вряд ли коренные жители города выступают с такой инициативой, пол Костаная и области с именем Байтурсынова и до рудного дошли. Те кто поддерживает скорее всего не жили в Рудном, приезжие.
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 13:31
А если самого акима переименовать? Кто какую фамилию предложит?
И в чём дело? Франко к Рудному никаким боком не причастен, а Пушкин с Толстым каким? Или , если пойти дальше каким боком Абай с Аль Фараби к Костанаю? Детские отмазки какие то!
[Исправлено: saba, 23.05.2025 - 14:32]
И в чём дело? Франко к Рудному никаким боком не причастен, а Пушкин с Толстым каким? Или , если пойти дальше каким боком Абай с Аль Фараби к Костанаю? Детские отмазки какие то!
[Исправлено: saba, 23.05.2025 - 14:32]
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:36
И ещё! В Москве есть улица Кустанайская, какое отношение к Москве имеет далёкий казахстанский городок? По логике наших акимов ещё Лужков должен был переименовать, а Собянину все карты в руки! И как только он не догадался? Немедленно Ионенко направить в Москву для консультации!!!
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 13:39
Цитата:
Я скажу кто выступает! Три аксакала и две байбише начитавшихся в интернете всякой белиберды, но всё они теперь инициативная группа при поддержке акимата,выражающая мнение жителей города!
Дантист:
вряд ли коренные жители города выступают
вряд ли коренные жители города выступают
Я скажу кто выступает! Три аксакала и две байбише начитавшихся в интернете всякой белиберды, но всё они теперь инициативная группа при поддержке акимата,выражающая мнение жителей города!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16573
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 13:56
Цитата:
saba: Я скажу кто выступает! Три аксакала и две байбише начитавшихся в интернете всякой белибердыТак же и Затобольск переименовали. Приезжие аксакалы которые не кого отношения к посёлку не имели.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1679
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 14:04
ИоненкО хочет переименовать ФранкО? Сразу же в список миротворец попадёт в Украине Ну нету у нас столько писателей,чтобы улицы переименовывать,пусть этот украинский останется.
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 14:14
Цитата:
Как у нас - солдатиков на слушание пригнали.
Vit:
Приезжие аксакалы которые не кого отношения к посёлку не имели.
Приезжие аксакалы которые не кого отношения к посёлку не имели.
Как у нас - солдатиков на слушание пригнали.
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 14:20
Таким идиотизмом заниматься, я думаю, нужно так (а нужно ли вообще) : сделать голосовалку на gov.kz, если "За" проголосует 51% населения (не половина от проголосовавших, а именно от всего населения города/села) - то только тогда начинать суетиться. А так - полагаться на мнение горстки инициативных недо-активистов - детский лепет и полное отсутствие демократии. Источником власти в стране (формально ) является народ, а не случайно сбившиеся в кучу люди, которых аж до дрожи корежит "идеологически устаревшее" название улицы.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 72
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 14:58
Все заметили, как это вопрос объединил форумчан? Это о чем то говорит)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 287
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 15:50
Комментарий удален модератором.
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