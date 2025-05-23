Отправлено: - 12:09

Спроси сейчас молодёжь - в честь чего эти улицы названы? Революция была в 1917 году. Для нас, старшего поколения, это известная дата. Молодёжь уже этого не знает.

Цитата:Ну как то очень глупо прозвучало..Даже я старшего поколения не совсем понимаю названия советских улиц и что Франко, это западненец хохол и потому он плохой, узнал из этой статьи.А молодежь то почему аким держит за каких то там ничего не знающих идиотов?Кому интересно, дело пары минут, кто такая Марите Бежите или тот же западненский украинец..Даже мой сынишка в 6 лет уже вовсю гуглит.Зачем прикрываться этим глупым пафосом?