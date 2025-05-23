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≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51793
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
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Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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Я
* Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
71
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
#1
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У тех кто забывает прошлое-нет будущего. Это так тупо, глупо и необоснованно, что даже писать ничего не хочется. Какая разница как улица называется, это наша история и забыть ее, означает забыть прошлый Казахстан. Как будто и не было его. Лучше бы делом занялись.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44800
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 12:05
#2
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Цитата:
Хотим мы этого или нет - время идёт, цепляться за прошлое не совсем правильно.

Переименовывают то тогда почему не фамилии современников?
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Я
* Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
71
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 12:08
#3
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По логике этого Акима, именно так и нужно делать. Например улица "2050" или "2030".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44800
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 12:09
#4
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Цитата:
Спроси сейчас молодёжь - в честь чего эти улицы названы? Революция была в 1917 году. Для нас, старшего поколения, это известная дата. Молодёжь уже этого не знает.

Ну как то очень глупо прозвучало..
Даже я старшего поколения не совсем понимаю названия советских улиц и что Франко, это западненец хохол и потому он плохой, узнал из этой статьи.
А молодежь то почему аким держит за каких то там ничего не знающих идиотов?
Кому интересно, дело пары минут, кто такая Марите Бежите или тот же западненский украинец..
Даже мой сынишка в 6 лет уже вовсю гуглит.
Зачем прикрываться этим глупым пафосом?
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
286
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 12:11
#5
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Как Ионенко то быстро нагнули...
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Я
* Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
71
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 12:11
#6
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Вообще, что означает "цепляться за прошлое"? В вопросе религии, мы не цепляемся за прошлое? Может в теории Дарвина, тоже есть эти признаки и пора бы что то новое? Такие глупости порой говорят они, становится понятно, почему вокруг все так.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
286
Re: Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы...
Отправлено: 23.05.25 - 12:13
#7
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Уходят из жизни старики, которые бы его порвали за эти переименования... Нагнули Ионенко, ой как нагнули, а он и прогнулся...
Профайл
Я
* Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
71
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 12:14
#8
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Цитата:
Михаил:

Собственное благополучие дороже каких то улиц.)))
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