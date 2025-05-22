США по сути дела Украину уже сдала Путину, ведь этого президента избрал народ Америки, поэтому можно говорить о всей стране и в решимость Европы, я тоже не верю, остаётся только сама Украина, насколько её хватит! Как пел когда то Высоцкий:" Настоящих буйных мало", все надежды на мифического лидера свободного мира обернулись пшиком!!!
maxsaf: Наконец то вы это поняли. Понимание этого стоило миллиона жизней.
Ну понятно это было с самого начала! Грустно от того, что пока такие как Путин стоят у власти войны будут на нашей планете всегда!!! И кто то будет прославлять его как и Чингис хана, Александра Македонского или Гитлера, хотя все положили массу народа! Но те хоть жили в древние времена и Гитлер в 20 веке был уже не героем, а тут прогресс не прошел!
В общем понятно почему Путин упирает на традиционные ценности! Постулат:" Кто сильнее, тот и прав" тоже к ним относится! Ну а гуманизм, сострадание к людям, права человека это всё либеральные штучки! И Трамп в душе такой же, если бы не условности в виде демократической системы США в виде Конгресса и Верховного суда, с которыми он успешно борется, то давно уже захватил бы и Гренландию и Панаму! Недаром про телефонный разговор с Путиным сказал, что там " Большие человеческие эго"!
saba: Грустно от того, что пока такие как Путин стоят у власти войны будут на нашей планете всегда!!!
Причины гораздо глубже. Таково устройство мира, и так будет до тех пор, пока ООН не получит абсолютные полномочия, а голоса не будут привязаны к количеству людей, а не к отдельным странам. Один голос Китая или Индии никак не может быть равен одному голосу Казахстана, или Канады. Количество голосов (или представителей) должно соответствовать населению страны.Текущий миропорядок максимально неправильный. Сейчас реальное количество голосов зависит от количества ядерных боеголовок
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, позитива, радости, добра и отличного настроения!
Цитата:
saba: США по сути дела Украину уже сдала Путину, ведь этого президента избрал народ Америки, поэтому можно говорить о всей стране и в решимость Европы, я тоже не верю, остаётся только сама Украина, насколько её хватит! Как пел когда то Высоцкий:" Настоящих буйных мало", все надежды на мифического лидера свободного мира обернулись пшиком!!!
Хех, все надежды на мифического лидера свободного мира обернулись пшиком!!! Не соглашусь, перед паровозом бежать ещё рано, нужно далее наблюдать.
В настоящее время в Конгрессе США рассматривается законопроект, предлагающий ужесточение санкций против России в ответ на вторжение в Украину и обвинения в геноциде мирного населения. На данный момент он поддержан 81 сенатором и направлен на введение жестких тарифов на импорт из стран, покупающих российскую нефть и газ, с целью ослабить финансовую поддержку Кремля, ранее на форуме об этом отмечали, цитировать пока самого себя не буду (поподробнее ниже по ссылке).
Если законопроект будет принят обеими палатами Конгресса, Трамп столкнется с выбором: подписать его или наложить вето. Однако учитывая сильную поддержку законопроекта в Конгрессе, вероятность того, что его примут даже в случае вето, велика. В 2017 году, несмотря на критику со стороны Трампа, Конгресс принял закон о санкциях против России с подавляющим большинством голосов, что ограничило возможности президента по смягчению санкций .
Таким образом, хотя Трамп и может попытаться повлиять на ход событий, его возможности ограничены политической ситуацией и настроением в Конгрессе.
Недавно про структуру Конгресса США конкретно отмечал, цитировать самого себя не буду, укажу ссылку, пожалуйста:
Ранее неоднократно отмечали, что Европа консолидируется, локомотивами являются Великобритания, Франция и Германия. Помнится на форуме сказочники, в том числе из-за три девять земель говорили, что США не будет им помогать, на в реалиях Европу никто без помощи не оставил, штаты помогают и далее будут помогать, вот вам и свободный мир .
В последнее время на ток-шоу, различных передачах на федеральных каналах великих россиян риторика более воинственной стала, нападём на НАТО, покажем всем Кузькину мать и.т.д. Почему такая риторика активно используется в пропаганде, скорее всего, для оправдания агрессивной внешней политики и милитаризации общества.
При этом понимающие люди отмечают (ниже в видео), что даже при нынешней ситуации, если нападём на НАТО, отгребём!
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