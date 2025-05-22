Отправлено: - 10:49

saba:

США по сути дела Украину уже сдала Путину, ведь этого президента избрал народ Америки, поэтому можно говорить о всей стране и в решимость Европы, я тоже не верю, остаётся только сама Украина, насколько её хватит! Как пел когда то Высоцкий:" Настоящих буйных мало", все надежды на мифического лидера свободного мира обернулись пшиком!!!

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, позитива, радости, добра и отличного настроения!Цитата:Хех, все надежды на мифического лидера свободного мира обернулись пшиком!!! Не соглашусь, перед паровозом бежать ещё рано, нужно далее наблюдать.В настоящее время в Конгрессе США рассматривается законопроект, предлагающий ужесточение санкций против России в ответ на вторжение в Украину и обвинения в геноциде мирного населения. На данный момент он поддержан 81 сенатором и направлен на введение жестких тарифов на импорт из стран, покупающих российскую нефть и газ, с целью ослабить финансовую поддержку Кремля, ранее на форуме об этом отмечали, цитировать пока самого себя не буду (поподробнее ниже по ссылке).Если законопроект будет принят обеими палатами Конгресса, Трамп столкнется с выбором: подписать его или наложить вето. Однако учитывая сильную поддержку законопроекта в Конгрессе, вероятность того, что его примут даже в случае вето, велика. В 2017 году, несмотря на критику со стороны Трампа, Конгресс принял закон о санкциях против России с подавляющим большинством голосов, что ограничило возможности президента по смягчению санкций .Таким образом, хотя Трамп и может попытаться повлиять на ход событий, его возможности ограничены политической ситуацией и настроением в Конгрессе.Недавно про структуру Конгресса США конкретно отмечал, цитировать самого себя не буду, укажу ссылку, пожалуйста:Подробнее здесь: