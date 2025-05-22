Змея Подколодная: А тем временем Российская армия вошла в Днепропетровскую область
вышла на границу области) сколько за донецкую область воевали? 11 лет ровно практически? с 2014 положили до 500 тыс солдат мертвыми и инвалидами когда киев за три дня будет то? ждем уже сколько лет Цитата:
maxsaf: Прям любопытно, что там они решили
эти два старых деда уже раз 15 созваниваются и никакого итога ты до сих пор реально ждешь что они что-то великое там обсуждают?
Гога: Основными причинами, по которым для некоторых людей идея секса становится навязчивой, являются психологические проблемы
Хех.. Постоянные разговоры о Трампе и Путине, а особенно вопрошающе эротические фантазии на тему - А где вы были все эти восемь лет, да, дают такие плоды.. Это ведь как секас для нас вот уже много лет, без которого обойтись совершенно нельзя.. Согласен?
Вот например, наслушался разговоров Трампа о Путине, что никто из них не мог кончить этот двухчасовой разговор и бросать трубку, хотя по этикету должен класть тот, кто позвонил.. Но там все происходит по другому, то есть одновременно, исходя из чего меня это немного возбудило и пришлось купить вот такой вот крем и посоветовать им купить такой же..
Все таки жизнь веселее, когда она выглядит так сексуально, особенно политика между США и Россией.. Как там, милые бранятся, просто кончают? Причем одновременно.. Или заканчивают?
YESNO: Роспуск СССР был незаконным, его юридический статус требует рассмотрения, и депутаты готовы поднять этот вопрос.
Классно. Ждем когда Россия начнет обратно присоединять Молдову, Прибалтику и Азербайджан. Война, ведь это веселая движуха.. Это доказывает, что Путин хочет напасть на Прибалтику, ну теперь все они начнут вооружаться, пока Украина берет на себя огонь Мир не нужен никому
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул в четверг во время исторической инаугурации немецкой 45-й бронетанковой бригады в Литве, что Берлин готов «отразить любую угрозу» в Прибалтике и защитить восточный фланг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Вся ситуация напоминает время переговоров в Мюнхене перед Второй мировой войной! Тогда тоже пытались умиротворить одну страну и шли на все возможные уступки, лишь бы она не разбушевалась, отдали в частности Чехословакию лишь бы был мир! Чем всё закончилось, мы помним! Сейчас,как пишет газета WSJ,Трамп сказал европейским лидерам после телефонного звонка, что Путин не желает прекращать войну, потому что он по его мнению побеждает! Всё это вызвало надежды у Европы , что Трамп наконец то понял, к чему стремится Путин, но "Великий Миротворец" спокоен и вряд ли будет предпринимать какие-либо серьезные шаги! Понятно, что "Великий Пузырь" сдулся, противостоять Путину по большому счету будет только Украина, всё остальные откупятся!
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