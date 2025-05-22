Отправлено: - 16:22

YESNO:



мы хотим чтоб вы предоставили нам гарантии для наших будущих проектов то бишь

Цитата:Цитата:Об этом мы узнаем только в ближайшем будущем, а может совсем не узнаем..Как та корова из стада, которую доят и только потом зарежут..