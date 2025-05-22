Re: Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют...

Отправлено: - 20:43

Все прекрасно понимают,что нужно не десять банков,а всего один Каспий банк,QR кодом которого,почему то все очень любят расчитываться,даже несмотря на то что это очень неудобно.

Но вот именно каспия и нет в этом списке.

Остаётся только ждать 2026г,тогда по закону все банки должны быть в этой системе.