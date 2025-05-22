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Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют правила с июня
Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют правила с июня
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