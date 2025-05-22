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≡ Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют правила с июня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51791
Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют правила с июня
Отправлено: 22.05.25 - 20:43
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В Казахстане скоро заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпангулов. Сейчас Национальная платежная корпорация поэтапно подключает банки к новой системе.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10325
Re: Перевод денег и QR-платежи: казахстанские банки меняют...
Отправлено: 22.05.25 - 20:43
#1
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Все прекрасно понимают,что нужно не десять банков,а всего один Каспий банк,QR кодом которого,почему то все очень любят расчитываться,даже несмотря на то что это очень неудобно.
Но вот именно каспия и нет в этом списке.
Остаётся только ждать 2026г,тогда по закону все банки должны быть в этой системе.
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