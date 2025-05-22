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Причина в «глушилках» СИЗО - На качество связи и Интернета вновь жалуются жители Костаная. Что делать для решения проблемы?
Причина в «глушилках» СИЗО - На качество связи и Интернета вновь жалуются жители Костаная. Что делать для решения проблемы?
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