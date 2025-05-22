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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56089 либо территориальной инспекции связи министерства, управление информатизации через e-Otinish.Источник:

Цитата:Бесполезная организация этот e-OtinishДля того что бы доказать что свазь плохая надо кучу документов собрать.К примеру качество связи проверяется только на улице,а не в помещении.Обязательно должна быть видеофиксация вызывающего абонента и того кто звонит ему.То есть к примеру я звоню своей маме которая живет через 2 улицы от меня надо что бы меня кто то снимал и соответсвенно её кто то снимал ,всё это по громкой связи с кучей скриншотов привязкой к местности,ну и кто будет этим заниматься?