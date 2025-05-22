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≡ Причина в «глушилках» СИЗО - На качество связи и Интернета вновь жалуются жители Костаная. Что делать для решения проблемы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51791
Причина в «глушилках» СИЗО - На качество связи и Интернета вновь жалуются жители Костаная. Что делать для решения проблемы?
Отправлено: 22.05.25 - 19:07
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С конца апреля до середины мая жители частного сектора на ул. Джангильдина и в районе пересечения с улицей Рудненской полностью остались без сотовой связи и мобильного интернета от оператора Beeline - как внутри жилых домов, так и на улице.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44798
Re: Причина в «глушилках» СИЗО - На качество связи и Интернета...
Отправлено: 22.05.25 - 19:07
#1
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Идет по видимому учеба по глушилкам как это идет сегодня в России, и именно исходя из этого, будет закупаться оборудование, которое установят на каждом нашем высотном доме и не высотном тоже..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10325
Re: Причина в «глушилках» СИЗО - На качество связи и Интернета...
Отправлено: 22.05.25 - 20:39
#2
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Цитата:
либо территориальной инспекции связи министерства, управление информатизации через e-Otinish.

Источник:

Бесполезная организация этот e-Otinish
Для того что бы доказать что свазь плохая надо кучу документов собрать.
К примеру качество связи проверяется только на улице,а не в помещении.
Обязательно должна быть видеофиксация вызывающего абонента и того кто звонит ему.
То есть к примеру я звоню своей маме которая живет через 2 улицы от меня надо что бы меня кто то снимал и соответсвенно её кто то снимал ,всё это по громкой связи с кучей скриншотов привязкой к местности,ну и кто будет этим заниматься?
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