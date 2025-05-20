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≡ Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51791
Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
Отправлено: 20.05.25 - 11:50
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За последний год тариф на интернет на "Теле 2" повысился в 2 раза. С 2 000 до 3 990 тенге. Ладно, говорю себе, ну все же дорожает, и это тоже не исключение. Но один вопрос никак не находит ответа. Почему качество связи не становится лучше, а, наоборот, только хуже?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1322
Re: Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
Отправлено: 20.05.25 - 11:50
#1
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Я не один год бился с ними - результат один - вместо работ над повышением качества или какой нибудь компенсации (сама наивность) - "подключите онлайн-кинотеатр, это выгодно", и плевать что с их качеством не открывается ровным счётом ничего. У меня был тариф "Меняй все за 1390" который трансформировался в тариф за 4990. Ну дали мне 25гб в сети 5g а толку, если аппарат не поддерживает?) с радостью ушел к другому оператору, которому за те же условия плачу 1490 тг. Пока все устраивает.

С жалобами в теле2 как минимум лет 5 звонил, и только один раз они перезвонили и сообщили, что проблемы наблюдаются , и будут устранены через несколько месяцев. Абсурд. Но цены на тарифы растут. А звонить с теле2 вообще стало невероятно - звонки обрываются, "телефон отключён" - когда вот он, родненький лежит. Исправно только приходят смс-напоминания об оплате тарифа да сообщения о тумане от МЧС.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
170
Re: Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
Отправлено: 20.05.25 - 14:17
#2
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Цитата:
Исправно только приходят смс-напоминания об оплате тарифа да сообщения о тумане от МЧС.

Источник:
Да, можно перейти к другому оператору, но и там не лучше связь, например Билайн ? За городом практически не ловит, на ближних дачах интернет не работает. Так что альтернативы нет. Сообщения от МЧС приходят в таком количестве и могу предположить что приносят хороший доход, что в пору думать об уменьшении тарифа, а не об увеличении.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10325
Re: Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
Отправлено: 20.05.25 - 15:53
#3
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Сколько людей пользуются и не знают как tele2 подключает самовольно платные услуги.
Лотерея твоя удача 100 тенге в день
Платная услуга smartbook 70 тенге в день
Люди просто платят и не замечают как и куда уходят деньги.
Причём попадают обычно самые незащищенные граждане то есть пенсионеры которые не умеют пользоваться выписками ,смотреть электронную почту и так далее они просто платят и платят А с них списывают деньги за ненужные услуги.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
193
Re: Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
Отправлено: 22.05.25 - 19:32
#4
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вот вам пожалуйста. антимонопольный комитет ничего не может сделать, вопрос) а зачем он тогда нужен? кормить армию чиновников?
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