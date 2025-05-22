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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56062 Если поправки примут, операторы связи смогут размещать базовые станции и другое телекоммуникационное оборудование на крышах зданий - в том числе кондоминиумов - без согласия жильцов. Единственное требование - наличие санитарно-эпидемиологического заключения.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56062 расширяется борьба с телефонным и интернет-мошенничествомИсточник:

Цитата:нефигасе-херасеа зачем тогда вся страна начала в эти идиотские ОСИ переходить если один оператор связи взял и пролоббировал тему что они теперь без согласия жильцов могут приходить в мой дом который содержится мною и впихивать в мой дом свое оборудование? ничего не попутали? а зачем мне тогда за ремонт крыши скидываться если там будут лазить какие-то непонятные типы и долбать мое имущество? за косяки при установке они будут оплачивать ремонт крыши? дайте угадаю-нет конечнои да к слову, окей меня не будут спрашивать когда над головой начнут антенну на крыше впихивать а если ее ночью нечайно сорвет ветром? ну или заденет пьяный прохожий мирно прогулявшийся по 10 этажу? что будет? просто если не спрашивали мнение жильцов, жильцы тоже не обязаны спрашивать мнение компаний на то где им гулять по крыше и какое белье вешать на их антенны так?))Цитата:каким образом антенна у меня на крыше поможет в борьбе с мошенниками сидящими за границей?да скажите прямо, че все свои жевы ставите ГЛУШИЛКИ либо мониторинговые системы по сбору данных с определенных районоввот и всёте кто знает сюжет видеоигры watch dogs знает о чем речьтам тоже государство якобы озаботясь безопасностью граждан везде впихнуло свое оборудование по отслеживаю данных против своих же граждан )