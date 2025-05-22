Интернет станет лучше, но не всем это понравится: в Казахстане готовят громкие изменения
Отправлено: 22.05.25 - 09:24
Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение масштабный проект закона, который меняет правила игры в сфере телекоммуникаций. Один из ключевых пунктов - упрощенная установка базовых станций связи на крышах домов, даже без согласия жильцов. Читать новость
Я поражаюсь их непринужденности. На примере нашей деревеньки. Сначала аким заставляет снять провода и оборудование со столбов. Потом меняют по всему городу столбы, после того обсуждают какие то двойные опоры, на которых можно коммуникационное оборудование вешать, а теперь -вот, на жилые дома. Где логика, уважаемые??? Почему именно на жилые дома? У нас есть акиматы, здания, содержащиеся за счет бюджета, ТЦ, БЦ, и все такое.
Если поправки примут, операторы связи смогут размещать базовые станции и другое телекоммуникационное оборудование на крышах зданий - в том числе кондоминиумов - без согласия жильцов. Единственное требование - наличие санитарно-эпидемиологического заключения.
нефигасе-херасе а зачем тогда вся страна начала в эти идиотские ОСИ переходить если один оператор связи взял и пролоббировал тему что они теперь без согласия жильцов могут приходить в мой дом который содержится мною и впихивать в мой дом свое оборудование? ничего не попутали? а зачем мне тогда за ремонт крыши скидываться если там будут лазить какие-то непонятные типы и долбать мое имущество? за косяки при установке они будут оплачивать ремонт крыши? дайте угадаю-нет конечно и да к слову, окей меня не будут спрашивать когда над головой начнут антенну на крыше впихивать а если ее ночью нечайно сорвет ветром? ну или заденет пьяный прохожий мирно прогулявшийся по 10 этажу? что будет? просто если не спрашивали мнение жильцов, жильцы тоже не обязаны спрашивать мнение компаний на то где им гулять по крыше и какое белье вешать на их антенны так?))
Цитата:
расширяется борьба с телефонным и интернет-мошенничеством
каким образом антенна у меня на крыше поможет в борьбе с мошенниками сидящими за границей? да скажите прямо, че все свои же вы ставите ГЛУШИЛКИ либо мониторинговые системы по сбору данных с определенных районов вот и всё те кто знает сюжет видеоигры watch dogs знает о чем речь там тоже государство якобы озаботясь безопасностью граждан везде впихнуло свое оборудование по отслеживаю данных против своих же граждан )
Да конечно, пожалуйста, пусть не спрашивают. Только в этом случае пусть предоставляют экспертное заключение каких-либо французских или английских соответствующих организаций о том что вот это конкретное устанавливаемое оборудование не может использоваться для целей описанных выше пользователем abaika с полной спецификацией компонентов и под контролем владельцев этих крыш. И все последующие работы по обслуживанию проводить по тому же регламенту. Потому что с ... ли ты решил размещать свою собственность на моей запросто так без спроса. Я тебе не доверяю, ты сто раз дискредитировал себя как честного человека.
И вообще с какого перепуга ты собрался пользоваться моим имуществом, для заработка денег, без спроса и не делишься частью прибыли со мной?? Кстати да. Могут и не предоставлять документы но в этом случае владельцы крыш могут "выкатывать" любую заблагорассудившуюся сумму за аренду крыши. Не знаю, там 10-20 миллионов в месяц. Думаю на весьма приличное содержание дома вполне хватит
А нам втюхивали, что если создадите ОСИ, то все будет вашим и никто не сможет ничего построить или установить без вашего согласия ни на крыше, ни во дворе. Т.е. государству верить нельзя, то уговаривали строить жилье и бодро рапортовали о введенных(будто их заслуга) квадратных метрах, через десяток лет стали выселять из этого же жилья, потом уговаривали перейти на газ автомобилистов, затем стали запрещать и таких примеров не счесть!
Вот вам налицо Справедливый Казахстан, где любой чиновник или бизнесмен, плачем просящий субсидии и ноющий перед Президентом РК, считающий себя кормильцем населения, может с согласия Парламента РК, маслихатов нагло нарушать право собственности граждан на жилой дом! Сколько можно издеваться и игнорировать волю народа? Из этого следует, что никакого Справедливого гос-ва не будет, а будет хаос, который повлечет за собой социальную напряженность в стране, где на словах трактуется только Закон, для наведения Порядка! Где доблестная прокуратура, надзирающая над законностью в стране, почему не принимает мер к временщикам, еще не сидящим в местах, определенных , провоцируя на восстание! Народ, если он еще не чувствует себя рабом, думаю, не даст войти в свой дом, чтобы дырявили крышу дома бизнесмены, ищущие только доход!
интересно почему будут устанавливать на наших домах и на безвозмездной основе а сами операторы будут извлекать прибыль от этого? Ладно понимаю что необходимо но бесплатно ну никак недопустимо.... Цитата:
расширяется борьба с телефонным и интернет-мошенничеством.
вот это как понимать? это же чистой воды лохотрон..или сегодня первое апреля и что то пропустила?
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