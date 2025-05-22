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≡ Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51790
Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25...
Отправлено: 22.05.25 - 09:59
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Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25 установленных запрещающих знаков были украдены местными жителями. Что нужно предпринять акимату, чтобы избежать несчастных случаев во время купания?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1322
Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25...
Отправлено: 22.05.25 - 09:59
#1
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МЧС должны жизни спасать, а не каждый день СМСочки с предупреждением о тумане слать.
Деньги, затрачиваемые на рассылки, вполне могли покрыть зарплату целого штата спасателей.

О том, что зимой бывает холодно, а летом- жарко, нас должны информировать синоптики, а не спасатели. Про дымоход - газовая служба. А тонущего человека знак на столбе не спасет. А штраф - ну куда ж без этого. Проще людей штрафовать, чем место для купания оборудовать или спасателей трудоустроить.
Все через штрафы.

[Исправлено: vofkakst, 22.05.2025 - 10:07]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16569
Re: Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25...
Отправлено: 22.05.25 - 17:48
#2
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Я бы добавил пятый пункт.
Штрафовать детей, ну в смысле родителей, а дома пусть воспитывают уже.

А взрослых отдыхающих не трогать.

Они сами понимают риски. Тем более ну не будешь же ты на общественном пляже шашлыки жарить, отдыхать. По любому поедешь в уедененое местечко где как раз запрещено купаться и можно нарваться на штраф.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
879
Re: Костанайцы массово купаются в небезопасных местах. А 25...
Отправлено: 22.05.25 - 19:03
#3
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Спасение утопающего, дело самого утопающего! ПОра уже жить самостоятельно и выполнять законные требования, при этом детям внушать, что жизнь им дается всего один раз! Утонешь, такого уже не будет! Если это не внушать, ничего не изменится!
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