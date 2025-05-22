Re: Билеты как источник информации: какие данные о пассажирах в...

Отправлено: - 15:06

"Большой брат" бдит за нами! Вообще то это признак тоталитарного государства, хотя с введением ИИН, я не знаю зачем им дополнительная информация! Мы и так раздеты перед государством до трусов, а если нужно, то без особых усилий оно может и под трусы заглянуть!!!