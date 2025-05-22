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≡ Билеты как источник информации: какие данные о пассажирах в Казахстане передают силовикам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51790
Билеты как источник информации: какие данные о пассажирах в Казахстане передают силовикам
Отправлено: 22.05.25 - 15:06
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В Казахстане изменят правила передачи информации о билетах пассажиров в правоохранительные и специальные органы. Соответствующие поправки предложило Министерство транспорта.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7895
Re: Билеты как источник информации: какие данные о пассажирах в...
Отправлено: 22.05.25 - 15:06
#1
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"Большой брат" бдит за нами! Вообще то это признак тоталитарного государства, хотя с введением ИИН, я не знаю зачем им дополнительная информация! Мы и так раздеты перед государством до трусов, а если нужно, то без особых усилий оно может и под трусы заглянуть!!!
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