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То, что когда-то казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Так, благодаря строительному холдингу BI Group появились бигвилли — комфортные районы, состоящие из нескольких жилых комплексов, где все необходимое для жизни, работы и отдыха находится в пешей доступности. Следовательно, продажа квартир Астана становится все более востребованной — ведь это не просто жилье, а целая экосистема.