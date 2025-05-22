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≡ Бигвилли в Астане: чем они отличаются и почему стоит выбрать именно их
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51790
Бигвилли в Астане: чем они отличаются и почему стоит выбрать именно их
Отправлено: 22.05.25 - 14:57
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То, что когда-то казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Так, благодаря строительному холдингу BI Group появились бигвилли — комфортные районы, состоящие из нескольких жилых комплексов, где все необходимое для жизни, работы и отдыха находится в пешей доступности. Следовательно, продажа квартир Астана становится все более востребованной — ведь это не просто жилье, а целая экосистема.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
879
Re: Бигвилли в Астане: чем они отличаются и почему стоит выбрать...
Отправлено: 22.05.25 - 14:57
#1
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Такие бигвилли (микрогород) пусть купит гос-во у бизнесменов-строителей, разбрасывающих строительный мусор вокруг МЖД, а потом продает в рассрочку для рабочих и крестьян под 2% как оно дает субсидии латифундистам на приобретение сельхозтехники, семена, удобрения!
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